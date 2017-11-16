تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للكاتبة الكويتية حنان السعيد، توجه فيه رسالة محبة وتضامن مع الشعب القطري وقيادته، داعية لهم بالنصر والتمكين على دول الحصار.

وقالت “السعيد” في رسالتها خلال تواجدها في الجناح القطري بمعرض الكويت للكتاب الدولي: “وانا قاعدة اتمشى بالمعرض وشفت جناح دولة قطر..والله العظيم قلبي فز”.

واضافت قائلة: “وما تمالكت نفسي فركضت عشان أسلم عليهم وأقول لهم إحنا شقد نحب الشعب القطري وشقد إحنا واقفين وياكم وندري إن الحق وياكم وإن شاء الله (إن ينصركم الله فلا غالب لكم)”.

وتابعت قائلة: “تحية منا إحنا الكويتيين للشعب القطري..للقيادة القطرية وللشيخ تميم شيخ الكل”.

جناح #قطر في أرض المعارض في #الكويت

وكلمة من أخت الرجال .

pic.twitter.com/DomwKMJnBj — سور الكويت (@Soor_Alkuwait) November 15, 2017

وكان معرض الكويت الدولي للكتاب قد فتح أبوابه في دورته الـ42، أمس الأربعاء، وسط مشاركة واسعة من دور نشر عربية ودولية وحضور كبير من المثقفين والمسؤولين والجماهير التي حرصت على الحضور منذ اللحظات الأولى وحتى قبل الافتتاح الرسمي.

وقال وزير الاعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح في تصريح للصحافيين بعد افتتاح المعرض ممثلا عن رئيس الوزراء إن هذه الفاعلية “أصبحت جزءا من الرزنامة الثقافية العربية” وليست حدثاً كويتياً أو خليجياً فقط.

وأضاف العبدالله أن حجم الإصدارات الجديدة وجودة المعروض “أمر يبعث على الاعتزاز” لا سيما مع وجود مشاركة واسعة من 30 دولة خليجية وعربية وأجنبية.

ويشارك في المعرض المقام في أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف في جنوب غرب العاصمة هذا العام 482 دار نشر من 30 دولة عربية وأجنبية منها 423 دار نشر أهلية و53 مؤسسة رسمية وست منظمات عربية ودولية وتبلغ مساحة العرض الإجمالية 11.850 ألف متر مربع.

وتضم قاعدة بيانات المعرض أكثر من 160 ألف كتاب منها 11 ألف كتاب جديد صدرت في 2017. ومن هذه الكتب الجديدة أكثر من 7400 كتاب عربي وأكثر من 500 كتاب أجنبي و1080 كتاباً جديداً عربياً للأطفال، أما كتب الأطفال الأجنبية الجديدة فتبلغ 1385 كتاباً.