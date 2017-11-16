نشر حساب “خط البلدة” على موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يثبت بالدليل القاطع كذب وادعاءات الذباب الإلكتروني السعودي التابع للمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، والذي زعم بأن ولي العهد السابق محمد بن نايف رافق الملك سلمان في زيارته الأخيرة للمدينة المنورة الشهر الحالي.

وروجت الكتائب الإلكترونية مقطع فيديو يظهر “ابن نايف” وهو يستمع للملك سلمان خلال إلقائه كلمة بين الحضور على اعتبار أنه ألقاها خلال زيارته للمدينة المنورة، في محاولة لنفي أنباء احتجازه ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

وكشف “خط البلدة” بأن المقطع الذي روجته الكتائب الإلكترونية بكثافة على مواقع التواصل يعود تاريخه لـ23 يونيو/حزيران من العام الماضي خلال زيارة الملك سلمان للمدينة المنورة.

🔴 تقول اللجان الإلكترونية الحكومية أن بن نايف كان موجوداً ضمن الوفد الملكي الذي زار المدينة المنورة قبل أيام .. فهل كان موجود فعلا؟ الجواب👇 pic.twitter.com/K7p10GB2GJ — خط البلدة 🚐 (@saudibus222) November 15, 2017

وجاءت حملة الترويج هذه من قبل الكتائب الإلكترونية التابعة لسعود القحطاني بعد أيام قليلة من تأكيد وكالة “رويترز”، قيام السلطات في المملكة العربية السعودية بتجميد حسابات بنكية تخص الأمير محمد بن نايف (الموضوع تحت الإقامة الجبرية منذ عزله من منصبه كولي للعهد).

وطالت عملية التجميد أيضا أفرادا من أسرة “ابن نايف” بحسب ما نقلت “رويترز” عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وأفادت “رويترز” أيضا أن السلطات السعودية قامت بعمليات توقيف جديدة في إطار حملة لمكافحة الفساد طالت شخصيات بارزة وأفرادا من أسرة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

وتحتجز السلطات بالفعل عشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال ضمن حملة وصفت بـ”التطهير” والتي أُعلن عنها يوم السبت الماضي.

ويواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.