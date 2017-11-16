أكد رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية عبد الله العذبة، أن قطر ليست دولة ديمقراطية مؤكدا في الوقت نفسه بأنها ليست دولة ديكتاتورية.

وقال “العذبة” خلال استضافته ببرنامج “الحقيقة” المذاع على تلفزيون قطر مشيرا إلى سعي دول الحصار إلى تغيير النظام في قطر: ” الحرب مستمرة لأن هناك وهم بأن يمكن تغيير نظام الحكم الذي اتفق عليه أهل قطر”، مضيفا:”نحن في دولة قطر لسنا دولة ديمقراطية وفي الآن ذاته لسنا دولة ديكتاتورية”.

وأوضح “العذبة” بأن قطر لديها نظام توافقي يقوم على البيعة، مؤكدا وجود رضا عام من قبل الشعب القطري، وإنه نتيجة هذا الرضا وجد النظام الحاكم الذي يعمل على ترسيخ العدالة والاستمرار نحو التوجه لدول المؤسسات.

وأكد “العذبة” بأن التاريخ اشتهر بذكر الحكام الذين يقومون بعمليات تطوير كبرى أو أقاموا العدل، مؤكدا “ولله الحمد دولة قطر اشتهرت بالعدل والنزاهة”، لافتا إلى أن تطوير النظام القضائي سيرسخ هذا الامر.