تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف قيام جنود تابعين لحاكم راس الخيمة سعود بن صقر القاسمي خلال استيلائهم بالقوة على أراضي قبائل الشحوح لصالح الشركات الخاصة لـ”القاسمي”.

وقال الناشط والإعلامي القطري في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها مقطع فيديو يوثق لحظة استيلاء القوات على الأراضي: ” حاكم رأس الخيمة يستولي على أراضي قبائل الشحوح في الجبال بالقوة لصالح شركاته الخاصة ومواجهات بين الشحوح والجيش اليوم، نسخة لوزارتي “السعادة والتسامح” بـ #أبوظبي”.

حاكم رأس الخيمة يستولي على أراضي قبائل الشحوح في الجبال بالقوة لصالح شركاته الخاصة ومواجهات بين الشحوح والجيش اليوم، نسخة لوزارتي "السعادة والتسامح" بـ #أبوظبي #يوم_التسامح_العالمي@VOTolerance pic.twitter.com/8I237tk3iF — عبدالله الوذين (@abqatar) November 16, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” الآن طوارئ في رأس الخيمة وتم اعتقال العديد من المواطنين من قبائل الشحوح منهم: راشد سعيد الرحبي الشحي محمد مالك الرحبي الشحي سالم راشد سعيد الرحبي الشحي محمد راشد الرحبي الشحي”.

يشار إلى ان الشحوح، هي إحدى القبائل العربية في الإمارات وعُمان. تنسب إلى قبيلة زهران تسكن منطقة رؤوس الجبال التي تطل على مضيق هرمز والتي تمتد من جزيرة لارك شمالا إلى جبل حبس جنوبا ودبا شرقا والدارة وشعم غربا وهي امتداد تضاريسي وطبيعي وتتداخل فيها الحدود والسدود والسهول والوديان والمرتفعات الجبلية والخلجان بين دولتين الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

تتمركز قبيلة الشحوح في منطقة رؤوس الجبال امتداداً من رأس الخيمة إلى خصب ودبا ، و كان أول ظهور للقبيلة في دبا ، ولكن القبيلة لها حضور في كافة الإمارات وبعض أجزاء من سلطنة عمان