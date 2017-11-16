نشر مدير تحرير صحيفة “العرب” القطرية، ، مقطع فيديو يظهر حضور أمير آل ثاني، سعود بن ناصر الحبابي نجل الجندي القطري الذي قتلته خلال اعتدائها على منطقة “” القطرية عام 1992.

 

ووفقا للفيديو فقد أدى الحاضرون عرضة خاصة ترحيبا بالامير.

 

يشار إلى أن جذور التآمر الحالي ومحاولات فرض الوصاية على دولة قطر، تعود إلى بداية القرن العشرين عندما طالبت السعودية بضم قطر لها باعتبارها جزءًا من إقليم الأحساء لكن بعد صمود قطر، وبضغوط من بريطانيا تم الاعتراف بحدود قطر. لكن العام 1965 شهد التوقيع على اتفاق بين قطر والسعودية يقضي باتخاذ ترسيم الحدود بين البلدين. لكن رغم الاتفاق استمرت المطامع السعودية إلى أن انفجرت الأوضاع فيما عرف باعتداء الخفوس عام 1992.

 

يشار إلى أن “الخفوس” هي عسكرية قصيرة، وقعت بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، في 30 من سبتمبر 1992، انتهت المعركة بمقتل ضابط سعودي وجنديين قطريين، وسيطرة السعودية على المنطقة.

 

وكانت السعودية قد أرسلت صبيحة 30 من سبتمبر/أيلول 1992 كتيبة عسكرية للسيطرة على مركز الخفوس الحدودي، على خلفية تجمع قبلي في المناطق المتنازع عليها بين البلدين، حيث يتوزع أفراد مُرّة في هذه المناطق.