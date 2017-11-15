أثارت إطلالة مذيعة الطقس اللبنانية دارين شاهين، على قناة “الجديد” اللبنانية، انتقاداتٍ من جهة وسخرية من جهة أخرى، بعد ظهورها مرتديةً “توب” أسود كات، مع أكمام صفراء كاملة، يصل من أحد الذراعين إلى الرقبة، بينما لا يصل طول الآخر إلى الكوع.

تعليقات تهكمية لما ارتدته شاهين، التي رأى البعض فيها أنّها على الرغم من كونها مواكبة للموضة، إلا أنها لم تكن مناسبة للظهور فيها على جمهور ينتظر معرفة حالة الطقس.

دارين شاهين ما ضروري تحكي..

لحالك بتفهم كيف الطقس بكرا pic.twitter.com/c1uYvAzoOg — Ali° (@AntiNotorious) November 13, 2017

وبحسب “النهار” اللبنانيّ، فقد علّقت شاهين على ردود الأفعال ضاحكة: “ضحكت كالجميع وأعدتُ نشر جميع التعليقات في حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وكانت اتُّهمت “شاهين” في وقتٍ سابق بـ”خدش الحياء” بملابسها “الجريئة”، واعترض بعض المتابعين على كون ملابسها لا تليق بإعلامية.