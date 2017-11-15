عبّر سعوديون بتويتر عن استيائهم من استشراء الفساد داخل الدوائر الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعدما استغل ضابط سعودي “وساطة” أخيه لتحويله إلى وظيفة مدنية.

وعبر مئات التغريدات في هاشتاغ “#ضابط_يحوله_اخوه_مدني_بالواسطة”، ندد العديد من النشطاء باستغلال العقيد السعودي “فايز مالح الشمري” وساطة أخيه (وكيل إمارة منطقة الباحة) لترك الجيش والتحول لوظيفة مدنية، حيث تم تعيينه وكيلا لمحافظ “بلجرشي” بالباحة على المرتبة الثانية عشر.

وندد النشطاء باستمرار مثل هذه الممارسات الفاسدة في المملكة، واستغلال “الواسطة” في كسب النفوذ والسلطة وتقلد المناصب، في الوقت الذي يزعم فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شن حملة موسعة ضد الفساد في المملكة.

ليس بجديد فساد دائم صورة ضابط سعودي يتم تحويلة الى مدني وترقيته بواسطته شقيقة .. وتدخل سامي من ولي العهد#ضابط_يحوله_اخوه_مدني_بالواسطهَ ++

التفاصيل بالتعليق الاول — اخبار السعودية (@saudiNews08) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

#ضابط_يحوله_اخوه_مدني_بالواسطه

وواحد حول ولده من مرتبه سادسة الى وزير pic.twitter.com/T5Yt7S3MXg — هباش دق (@habash001) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

#ضابط_يحوله_اخوه_مدني_بالواسطه حتى بالجامعات واسطه يستقعدون ع الناس المساكين واللي عنده واسطه يتكرم ويتفنجل ويدخل الجامعه 🙄💔 — الــديـم🎶 (@Deemm900) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

#ضابط_يحوله_اخوه_مدني_بالواسطه

الموضوع ان وكيل الاماره له اخ عسكري متقاعد من فتره،، ثم سعى في تعيينه بالاماره على وظيفه كبيره (نائب محافظ)لإحدى مدن المحافظه مما اثار حفيظة البعض ليس لانه من (خارج المنطقه) بل لأنه متقاعد ومُسِنّ ويوجد من اهل المنطقه كفاءات جامعيّه شبابيه اولى منه. — khaled abdullah (@kh_twiter) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

#ضابط_يحوله_اخوه_مدني_بالواسطه

هذا ثامر السبهان كان عميد وتم تحويله الى سفير في العراق ثم وزير .. طيب عندكم متعب بن عبدالله ضابط بالحرس الوطني وصار وزير ؟؟ طيب عندكم الضابط اخو محمد بن سلمان ضابط طيار وصار سفير ب امريكا ؟ عندكم تركي بن عبدالله ضابط طيار وصار امير الرياض ؟؟ — إبراهيم القحطاني . (@ibrahim05955) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

آخرون دافعوا عن “الشمري” وقالوا بأن الأمر طبيعي ويسمح به القانون وحدث ذلك من قبل، مشيرين إلى أنه ربما يكون هذا الهاشتاغ “مدفوع” من أجل خصومة شخصية.

#ضابط_يحوله_اخوه_مدني_بالواسطه تراه ماوظف اخوه بالواسطه

لكن نقله من وظيفه الى وظيفه

ولم يأخذ حق احد — ابو فواز (@NCfoGgqhdIk5IiM) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

عادي وش المشكله مدني اوعسكري كلهم يخدمون الوطن دعونا من التفهات اللي مالها سنع #ضابط_يحوله_اخوه_مدني_بالواسطه — ابوماجد المطيري (@foaaaaaaz) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

#ضابط_يحوله_اخوه_مدني_بالواسطه

مع احترامي للجميع ولكن لماذا من اطلق الهاشتاق من اهل المدينه المعنيه وبالذات من قبيلة غامدي؟ يعني لازم يتوظف بالاماره غامدي او ماتبون احد غيره. هذا غلط وكل الناس فيها حقها. ولكن الحسد اعمى قلوب البشر. اللهم اكفنا شر الحسد. pic.twitter.com/azB2nF77XV — Majed Alanazi (@MajedBAlanazi) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

ولا تتوفر أرقام رسمية دقيقة عن نسبة الفقر والبطالة في المملكة، ولا تشير بيانات المؤسسات الدولية إلى هذا الموضوع لاعتبار التكتم الشديد من قبل الدوائر الرسمية السعودية، لكن التقديرات والشواهد تشير إلى تفشي مشكلة الفقر والبطالة والتفاوت الطبقي والمناطقي في أرض الذهب الأسود خلال السنوات الأخيرة.

وفي غياب المعلومة من مصادر رسمية -أو تغييبها- يمكن استقراء تفشي ظاهرة الفقر من التقارير غير الرسمية وبعض الإجراءات الحكومية، ومن بينها تخصيص الموازنة العامة للسعودية لعام 2014 مبلغ 29 مليار ريال سعودي (نحو7.7 مليارات دولار) لبرامج معالجة الفقر، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية قد نشرت تقريرا لها يفيد بتزايد معدلات البطالة والفقر في السعودية، مشيرة إلى أن “ما بين مليونين وأربعة ملايين سعودي يعيشون على أقل من 530 دولارا شهريا” أي (17 دولارا يوميا)، وأن “الدولة تخفي الفقر بشكل جيد”.

وتسعى المملكة لمعالجة جملة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتأتية من تراجع أسعار النفط من خلال إجراءات تقشفية وفرض ضرائب ورسوم، والتخلي عن الدعم في عدد من القطاعات الإستراتيجية بينها رفع أسعار الكهرباء والوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المياه وغيرها.