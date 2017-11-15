وصفت صحيفة “هاف بوست” الأمريكية وليّ العهد السعوديّ محمد بن سلمان بـ”المتهور”، الذي يقود السعودية إلى الزوال.

وبحسب مقالٍ لـ”ديفيد أوالالو”، قال إن ما اتفق عليه معظم المحللين هو أن ولي العهد، قد ارتكب خطأ فادحاً باعتقاله رئيس الحرس الوطني السعودي، متعب بن عبدالله من بين باقي الأمراء الذين اعتقلهم في حملةٍ واسعة شنّها مؤخراً.

وقال “أوالالو” بالنسبة لي، يبدو أن حملة محمد بن سلمان “الجريئة والصاخبة”، وحتى حملة مكافحة الفساد، لا تهدف إلى القضاء على الفساد حقا، بل تهدف إلى استهداف منافسيه، حتى تتاح له السلطة المطلقة.

ويرى الكاتب أن الحديث عن فتح السعودية على مزيد من الشفافية والحرية مجرد هراء.

وتساءل “أوالالو” ما هي الخطوة التالية لهؤلاء الأمراء الملكيين المهمشين والمحتجزين. وبشكل غير مسبوق، تسببت حملة الاعتقالات والاحتجاز بالفعل في عاصفة سياسية كبيرة، مما يزيد بشكل كبير من خطر عدم الاستقرار، ليس فقط داخل المملكة، ولكن أيضا في جميع أنحاء الشرق الأوسط الذي مزقته الصراعات الكبرى.

ويأتي هذا التحول في الأحداث في أعقاب مجموعة من الأخبار المروعة. وقد ذكرت صحيفة الغارديان، في لندن، ادعاءات من أمير سعودي “مجهول” بأن رسالتين تم تعميمهما بين كبار أعضاء العائلة المالكة تشجعانهم على القيام بانقلاب ضد الملك سلمان. و

الأساس المنطقي وراء هذه الدعوة هو أن الملك وابنه، البالغ من العمر 32 عاما، ينفذان سياسات خطيرة تقود المملكة إلى الخراب السياسي والاقتصادي والعسكري. ويثير الإفصاح عن هذه الدعوة شواغل خطيرة. فهل يمكن لابن سلمان أن يخوض تجربة مماثلة لما حدث للملك فيصل عام 1975؟ ربما!.

ومما لاشك فيه، فقد جمع محمد بن سلمان المزيد من السلطة في العامين الماضيين أكثر من أي عضو في العائلة المالكة السعودية.

وعلى ما يبدو، يسير ولي العهد في رحلة السلطة إلى حد تجاهل وتغيير البروتوكول التقليدي في النظام السعودي، في مقابل الخلافة الملكية.حسبما ترجم “الخليج الجديد”

وتجدر الإشارة إلى أن “ابن سلمان” لم يحتل مكانة ذات دلالة في الحكومة السعودية من قبل، ولا يملك خبرة في القيادة. ومن السخرية أن يصبح بموجب مرسوم ملكي، مسؤولاً عن المصدر الرئيسي للثروة في المملكة، أرامكو السعودية.

وييضيف الكاتب: لن نكون مخطئين إذا قلنا إنه عندما ينفجر الاقتتال الملكي الداخلي ويكشف عن نفسه علنا ​​للعالم الخارجي، فإنها ستكون بداية النهاية للمملكة العربية السعودية كما نعرفها. وسيترتب على ذلك عواقب بعيدة المدى، ليس فقط اقتصاديا وسياسيا، بل أيضا دينيا وجيوسياسيا.

ويحاول “ابن سلمان” تحطيم تقليد الحكم بتوافق الآراء، الذي قامت عليه المملكة منذ إنشائها عام 1932. ويعتقد أنه يمكنه تغيير ذلك من خلال عدد قليل من الاعتقالات والتخويف. وللأسف، يستنسخ ذلك نموذجا من القادة العرب/ المسلمين، الذين يعتقدون أنهم منحوا الحق الإلهي للحكم بقبضة من حديد وإلى الأبد. ثم يتساءل المرء بعد ذلك لماذا يتخلف العالم العربي/ الإسلامي العربي عن الركب.

وفي الوقت الذي تم فيه اعتقال العشرات من رجال الأعمال والأمراء، خرج اثنان من الرجال من الصورة من حيث قدرتهما على تهديد صعود “ابن سلمان” إلى العرش، الأمير منصور بن مقرن الذي توفي في حادث تحطم طائرة مروحية بالقرب من اليمن الأسبوع الماضي، والأمير متعب بن عبد الله، الذي تمت الإطاحة به كرئيس للحرس الوطني السعودي.

ويعتبر الحرس الوطني قوة قوية داخل المملكة، بل هو واحد من العديد من المؤسسات المحتملة للغضب على ابن سلمان.

وبلا شك، يتسبب تغيير محمد بن سلمان المفاجئ لعقود من الحكم بالإجماع والتشاور، لصالح الطغيان والاستبدادية، في خلق أعداء له بالمئات، إن لم يكن الآلاف، من الأمراء ورجال الأعمال الأثرياء وأصحاب التأثير. ومن غير المرجح أن ينتظر هؤلاء الأمراء ورجال الأعمال دعوتهم إلى فندق ريتز كارلتون (الذي يستخدم الآن كمركز احتجاز للأمراء).

ويختم الكاتب “أوالالو” بالقول من هنا، وكما ذكرت في كتاباتي السابقة، ستواجه المملكة عدم استقرار سياسي كبير، مع توقعات اقتصادية قاتمة، نظرا لانخفاض أسعار النفط، وعزلة إقليمية وعالمية بسبب فظائعها المستمرة في اليمن، والآن، قضايا الخلافة الملكية. يبدو الأمر لي وكأن السعودية تمضي نحو زوالها.