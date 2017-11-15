طالب مغرّدون سعوديون بإلغاء حفل الفنانة الإماراتية ذات الأصول اليمنية بتاريخ الـ29 نوفمبر الجاري في مدينة ، مُخصصة للنساء حسب ما أعلنت الهيئة العامة للترفيه في .

 

ودشن مغردون على موقع “تويتر”، هاشتاغاً بعنوان “#حفل_بلقيس_في_جده”، دعا المغرّدون عليه إلى إلغاء حفل بلقيس ومقاطعته، مؤكدين رفضهم لإقامة مثل هكذا حفلات في المملكة.

 

كما استنكروا لجوء الهيئة العامة للترفيه في السعودية إلى تنظيم حفلاتٍ فنية وجلب مطربين ومطربات من خارج المملكة لإحيائها.

يذكر أنه بعد فترةٍ قصيرةٍ من إلغاء حفل الفنانة المصرية بالرياض، أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن حفلات كبرى سيحييها الفنان العراقي والموسيقار اليوناني العالمي في وجدة.

 

ويحيي “القيصر” حفلتين غنائيتين في جدة والرياض يومي 28 و29 ديسمبر.

 

بينما يحيي الموسيقار “ياني” أربع حفلات اثنتان يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، واثنتان في الرياض يومي الـ3 و4 من ديسمبر.

 

فيما تحيي الفنانة الإماراتية بلقيس حفلة بتاريخ 29 نوفمبر، للنساء فقط.