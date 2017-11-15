طالب مغرّدون سعوديون بإلغاء حفل الفنانة الإماراتية ذات الأصول اليمنية بلقيس بتاريخ الـ29 نوفمبر الجاري في مدينة جدة، مُخصصة للنساء حسب ما أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

ودشن مغردون على موقع “تويتر”، هاشتاغاً بعنوان “#حفل_بلقيس_في_جده”، دعا المغرّدون عليه إلى إلغاء حفل بلقيس ومقاطعته، مؤكدين رفضهم لإقامة مثل هكذا حفلات في المملكة.

كما استنكروا لجوء الهيئة العامة للترفيه في السعودية إلى تنظيم حفلاتٍ فنية وجلب مطربين ومطربات من خارج المملكة لإحيائها.

#حفل_بلقيس_في_جده خافو الله الزلازل تحيط بنا من كل جانب ولنتم تجاهرون بالمعصيه مره شيرين و مره بلقيس مانبغى حمير تنهق نبغى ذكر الله يصدح ويخفف الله الذنوب عنا لاحول ولاقوه الا بالله يارب اغفر وارحم انت ارحم الراحمين — Sola 🌹 (@sollaazhrani) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

#حفل_بلقيس_في_جده

الشعب يقبل التطور في جميع المجالات الا مايغضب الله

طيب يجي واحد يقول الناس تسافر وتحضر حفلات نقله نحن في بلاد الحرمين لنا خصوصيه عن العالم بأكمله

فوالله لن يحمينا الله الا بأتباع ماجاء به خير البشر وترك مانهى عنه — #رعد#الشمال🇸🇦 (@khuzaeisaeed) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

#حفل_بلقيس_في_جده بـ جده !!!!!

قرب الحرم؟؟؟؟؟؟ اللهم لاحول ولاقوة لنا إلا بك ..

اللهم لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا .. — الآميره👑🇸🇦 (@vvviiiiipp) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

#حفل_بلقيس_في_جده

ياوزارة الترفيه اتقو الله خافو ربكم وغضب ربكم مااتعضتو من الزلازل اللي تشوفونها والكوارث اللي تحصل ف الدول اللي نشوفها حسبي الله ونعم الوكيل جعل كل من يحضر الحفل تتحمل ذنبه ياوزير الترفيه ويقبض الله روحك وتتحملها يوم العرض هذا مو ترفيه هذا ملعنه وقلة ادب😡😠 — ام فهد (@meshooo7654) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

#حفل_بلقيس_في_جده

كثرت الزلازل

وقل الانتاج

وكثرت البطالة

وما نزل ولا نقطة مطر

واغلب المؤسسات قفلت

صار فيه تقشف

ارتفع خط الفقر

ضرايب

ويسالون ليش كل هذا يصير لاننا انحرفنا عن طريق الاسلام

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. — س.م (@salma_m_66) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

يذكر أنه بعد فترةٍ قصيرةٍ من إلغاء حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بالرياض، أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن حفلات كبرى سيحييها الفنان العراقي كاظم الساهر والموسيقار اليوناني العالمي ياني في الرياض وجدة.

ويحيي “القيصر” حفلتين غنائيتين في جدة والرياض يومي 28 و29 ديسمبر.

بينما يحيي الموسيقار “ياني” أربع حفلات اثنتان يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، واثنتان في الرياض يومي الـ3 و4 من ديسمبر.

فيما تحيي الفنانة الإماراتية بلقيس حفلة بتاريخ 29 نوفمبر، للنساء فقط.