وجه زعيم “الحركة القومية” المعارضة في تركيا، دولت بهتشلي، انتقادات حادة للسياسات الخارجية السعودية في الوقت الراهن، ولولي العهد محمد بن سلمان، معربا عن أسفه لانزلاق السعوديين إلى منحدر الصراع على الحكم، محذرا إياهم من مصير الأندلس.

وأعرب “بهتشلي” في كلمة ألقاها أمام الكتلة البرلمانية لحزيه مساء الثلاثاء في معرض تعليقه على التطورات في الخليج، عن قلقه مما يجري في دول الجوار من أحداث، منتقدا السياسات السعودية على وجه الخصوص.

واعتبر أن “العلاقات بين بيروت والرياض تتراجع باستمرار”، لافتا إلى أنه من غير الواضح ما اذا كان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري موجود في السعودية برضاه أم لا.

وواصل “بهتشلي” انتقاده للسياسات السعودية الخارجية، لافتا إلى وجود شكوك حول علاقات السعودية و(إسرائيل)، والسيناريوهات التي تُرسم للمنطقة، معربا عن أسفه أن يرى السعودية، التي تحوي أقدس مكان في العالم الإسلامي، تنزلق في صراعات حول الحكم.

وقال “بهتشلي” إن ما يجري في السعودية شأن داخلي وسيظهر غدا من سيغلب ومن سيخسر، معلقا بالقول: لا”لكنني أريد أن أذكر في مقام التصارع على الإمارة بما حدث في الأندلس وفي غرناطة، وكيف أن البعض كان يظن أنه غالب”، قبل أن يخسر الجميع وتضيع الأندلس للآبد.

ودعا زعيم “الحركة القومية”، في هذا الصدد، إلى إعادة قراءة عبارة كتبت على جدران “قصر الحمراء”، أبرز معالم الحضارة الأندلسية، وهي عبارة “لا غالب إلا الله”.

كذلك، انتقد “بهتشلي” إعطاء السعودية الجنسية لروبوت، متسائلا باستنكار: ما الهدف من ذلك، بينما يوجد ملايين الجوعى والمحتاجين من المسلمين؟!، وأي إسلام يأمر بهذا؟!، وكيف سيفسر هذا؟!.