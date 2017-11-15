أبدى بهاء الحريري الشخصية المفضل لدى السعودية، شقيق رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، عن موقفه من استقالة شقيقه.

وقال بهاء الحريري لوكالة “أسوشيتد برس”، إنه: “يدعم قرار أخيه”.

واتهم شقيق رئيس الوزراء اللبناني، “حزب الله بالسعي إلى السيطرة على لبنان”، مشيدا في الوقت ذاته “بالمملكة العربية السعودية على عقود من الدعم للمؤسسات الوطنية في لبنان”.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري أكد الأحد الماضي، في لقاء تلفزيوني، على أنه حر طليق في السعودية مشيرا إلى عودته القريبة إلى لبنان لاستكمال إجراءات استقالته القانونية.