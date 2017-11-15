أبدى بهاء الشخصية المفضل لدى ، شقيق رئيس الوزراء اللبناني المستقيل ، عن موقفه من استقالة شقيقه.

 

وقال لوكالة “أسوشيتد برس”، إنه: “يدعم قرار أخيه”.

 

واتهم شقيق رئيس الوزراء اللبناني، “ بالسعي إلى السيطرة على ”، مشيدا في الوقت ذاته “بالمملكة العربية السعودية على عقود من الدعم للمؤسسات الوطنية في ”.

 

وكان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري أكد الأحد الماضي، في لقاء تلفزيوني، على أنه حر طليق في السعودية مشيرا إلى عودته القريبة إلى لبنان لاستكمال إجراءات استقالته القانونية.