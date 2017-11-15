كشف المغرد الشهير “كشكول”، أن حبيب العادلي اخر وزير داخلية بعهد الرئيس المصري المخلوع “مبارك” يرجح أن يكون هو المدبر والمخطط الأول لسيناريو اعتقال الأمراء والأحداث الأمنية الأخيرة بالمملكة، حيث أن “ابن سلمان” لا ترقى قدراته العقلية المحدودة لهذا التخطيط المحكم.. حسب وصفه.

ودون “كشكول” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مشيرا إلى تأخر ولي العهد السعودي في تنفيذ مخطط انقلابه على “ابن نايف” ما نصه:”غياب MBS ثلاثة أشهر من انقلابه على MBN يبدو أنه كان يرسم خطة محكمة لما يقوم به حالياً.”

وتابع “النيويورك تايمز تتحدث عن علاقة حبيب العادلي بالتعذيب في الريتز. ويبدو لي أن العادلي ضالع في رسم الخطة كاملةً. فقدرات MBS العقلية أقل من ذلك بكثير، كما أن مستشاريه من خمة #دليم_الفلس وأنت رايح.”

غياب MBS ثلاثة أشهر من انقلابه على MBN يبدو أنه كان يرسم خطة محكمة لما يقوم به حالياً.

النيويورك تايمز تتحدث عن علاقة حبيب العادلي بالتعذيب في الريتز.

ويبدو لي أن العادلي ضالع في رسم الخطة كاملةً.

فقدرات MBS العقلية أقل من ذلك بكثير، كما أن مستشاريه من خمة #دليم_الفلس وأنت رايح. — كشكول (@coluche_ar) November 15, 2017

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن أنّ حبيب العادلي الذي كان آخر وزير داخلية مصري خلال عهد المخلوع محمد حسني مبارك، قد أصبح مستشارا لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وهو الذي يشرف على تعذيب الأمراء ورجال الأعمال وغيرهم من المعتقلين في الرياض.

وقالت الصحيفة إن ما لا يقل عن 17 من المعتقلين في الحملة الأخيرة يحتاجون لمعالجة طبية، وهو ما يؤكد صحة المعلومات التي كان موقع “ميدل إيست آي” قد انفرد بها قبل أيام حول تعذيب الأمراء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية قولهم إن “دبلوماسييها إضافة إلى البنتاغون ووكالة الاستخبارات (CIA) يشعرون بقلق شديد من حالة “التهور والطيش” التي يتميز بها محمد بن سلمان، دون الأخذ بعين الاعتبار النتائج المحتملة لأفعاله وتصرفاته، مما قد يؤذي المصالح الأمريكية في المنطقة”.

وقالت “نيويورك تايمز” إن أصحاب رؤوس الأموال ينقلون أموالهم بسرعة من السعودية وأن هناك قلقا شديدا من المستثمرين.

وكان حساب “كشكول” الشهير بتسريباته السياسية عبر “تويتر”، قد كشف بالأمس أيضا، أن الملياردير السعودي الوليد بن طلال حاول الانتحار بقطع عروق يديه، في مكان احتجازه بفندق “الريتز كارلتون” في العاصمة السعودية الرياض، حيث تمت معالجته وانقاذ حياته.

وأضاف الحساب أنه جرى في أعقاب ذلك سحب كل شيء من الغرف إلا الأسرّة والأغطية، مؤكداً أنّ الوليد بن طلال يتعرّض للضرب بشكل خاص، دون معرفة سبب “حقد محمد بن سلمان عليه”. وفقَ “كشكول”

أمّا بخصوص الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني السعودي السابق، فقال حساب”كشكول” إنّه متهم حالياً بقضية جنائية لقيامه بضرب عسكري بطفاية سجائر.