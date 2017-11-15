سارع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري, إلى التغريد عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, بعد أقل من ساعة على تصريح أطلقه الرئيس اللبناني ميشال عون اعتبر فيه أن احتجاز الرياض للحريري عدوان بحق لبنان.

وقال الحريري في تغريدة رصدتها “وطن” عبر موقع التواصل “تويتر”.. ” بدي كرر وأكد أنا بألف الف خير وانا راجع ان شاء الله على لبنان الحبيب مثل ما وعدتكم، وحا تشوفوا “.

بدي كرر وأكد أنا بألف الف خير وانا راجع ان شاء الله على لبنان الحبيب مثل ما وعدتكم، وحا تشوفوا. — Saad Hariri (@saadhariri) November 15, 2017

تغريدة الحريري جاءت بعد ساعة تقريبا من تصريح للرئيس اللبناني قال فيه إن الحريري محتجز في السعودية، وإنّ بلاده تعتبر ذلك عملاً عدائياً ضدها .

وأكد في تصريحاتٍ أمام المجلس الوطني للاعلام، أن الحكومة اللبنانية غير مستقيلة، وعودة “الحريري” لها علاقة بالسيادة الوطنية.مضيفاً: “لا يمكننا اطالة الانتظار وخسارة الوقت إذ لا يمكن ايقاف شؤون الدولة”.

ولفت الرئيس اللبنانيّ إلى أنّ للتحرك الخارجي دور مهم في المساعدة في عودة الحريري سريعاً.

وذكر “عون” أنّه لا شيء يبرر عدم عودة الحريري بعد مضي ١٢ يوما وعليه نعتبره محتجزا وموقوفا ما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الانسان.

وكان الحريري قد نشر يوم أمس تغريدة على تويتر قال فيها بأنه بخير وسوف يعود إلى لبنان خلال اليومين القادمين.

يا جماعة انا بألف خير وان شاء الله انا راجع هل يومين خلينا نروق ، وعيلتي قاعدة ببلدها المملكة العربية السعودية مملكة الخير . — Saad Hariri (@saadhariri) November 14, 2017

وطلب الحريري في التغريدة بالتريث والهدوء حيث قال “خلينا نروق”.

وأضاف الحريري في تغريدته “عيلتي قاعدة ببلدها المملكة العربية السعودية مملكة الخير .”

وحصلت تغريدة الحريري على عدد غير مسبوق من إعادة التغريد والإعجاب