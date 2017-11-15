دافع الفنان التونسي، صابر الرباعي، عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد قرار نقابة الموسيقيين المصريين بإيقافها عن الغناء، بسبب فيديو مسرب لها سخرت خلاله فيه من نهر النيل.

وقال “الرباعي” خلال مؤتمر صحافي على هامش مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية في مصر إن “شيرين إنسانة تلقائية وعفوية، لكن عليها ألا تنسى أنها مصرية”.

وأضاف أنه “لا بدّ من عدم التسرع بظلمها والحكم عليها دون فهم طبيعة قصدها لما صدر منها في الفيديو المسرّب لها، وهي تمزح عن نهر النيل”.

ولفت إلى أن شيرين شرّفت مصر في عدد كبير من المحافل الدولية والمهرجانات، معبّرا عن أمله بأن “لا يؤخذ ما قالته بعفوية بشيء من القسوة، لأن ما صدر منها غير مقصود وعلى الجمهور أن يتعامل معها بتلقائيتها”.

وقدمت شيرين عبدالوهاب اعتذارًا رسميًا عما بدر منها من إساءة سخرت فيها من نهر النيل في حفل لها.واعترفت بأن ما بدر منها كان دعابة لم تكن في محلها وتعبيرًا خانها، منوهة إلى أن هذا الفيديو هو من حفل في إمارة الشارقة منذ أكثر من عام.

وفي ردود الأفعال التي أعقبت انتشار الفيديو الذي اتهمت شيرين فيه بالإساءة لمصر، طالب الفنان عمرو مصطفى، ملحن أغنية “مشربتش من نيلها” للفنانة شيرين، بسحب الأغنية منها، بعد ما اسماها “الإهانة التي وجهتها لمصر”.

من جانبها، قررت الإذاعة والتليفزيون وقف أعمال المطربة شيرين عبد الوهاب لحين انتهاء نقابة المهن الموسيقية من التحقيق معها، كما سيتم منع جميع أغاني شيرين ولن يذاع لها أي عمل خلال الفترة المقبلة.