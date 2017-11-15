تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهو يمازح رئيس مجلس الشورى السابق المنتهية ولايته محمد بن مبارك الخليفي.

ووفقا للفيديو المتداول فقد توجه أمير قطر إلى “الخليفي” أثناء استقباله في اعقاب إطلاقه للدورة الـ46 للمجلس بعد بأعضائه الجدد قائلا: “أنا أبي أقلك الحمد لله على المخلاص (الخلاص) افتكيت منهم وافتكيت منا”.

حضرة صاحب السمو ممازحاً سعادة محمد بن مبارك الخليفي

رئيس مجلس الشورى السابق pic.twitter.com/5Veq0K5btA — عبدالله الوذين (@abqatar) November 14, 2017

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أعلن انطلاق الدورة الـ46 للمجلس بعد التعيينات الجديدة، في خطاب هو الاول له من داخل المجلس منذ الأزمة التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، وندد فيه بمماطلة دول الحصار في التسوية.

يشار إلى ان مجلس الشورى بأعضائه الجدد، قد عقد جلسته العادية الأولى في دور انعقاده العادي السادس والأربعين أمس الاحد، برئاسة يوسف بن محمد يوسف العبيدان أكبر الأعضاء سناً .

وانتخب المجلس في هذه الجلسة بالإجماع ، أحمد بن عبد الله زيد آل محمود رئيساً له لهذه الدورة ومحمد بن عبد الله السليطي نائباً للرئيس.

كما فاز كل من ناصر بن راشد الكعبي، و راشد بن حمد المعضادي، كمراقبين للمجلس.