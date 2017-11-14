جمع لقاء في المملكة العربية اليوم الثلاثاء، ولي العهد السعودي الأمير ، بوزير الخارجية المصري ، وذلك في مكتب الأمير بقصر اليمامة.

 

وبحسب وسائل إعلام سعودية، نقل “شكري” رسالة شفهية من رئيس عبدالفتاح السيسي إلى محمد بن سلمان، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى عن فحوى هذه الرسالة.

 

 

واستعرض “ابن سلمان”، خلال لقائه، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي يزور المملكة ضمن جولة خليجية، آخر التطورات والمستجدات على الساحة السياسية.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن الأمير محمد بن سلمان استعرض مع شكري «التعاون السعودي المصري في عدد من المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وتنسيق الجهود تجاهها بما يحقق تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

 

وحضر الاجتماع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وسفير لدى المملكة ناصر حمدي.

 

وتأتي زيارة سامح شكري ضمن جولة بدأت من يوم الأحد، تشمل الأردن والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والسعودية بهدف مناقشة العديد من الملفات على الساحة العربية، وأبرزها استقالة .