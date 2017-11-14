جمع لقاء في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بوزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك في مكتب الأمير بقصر اليمامة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، نقل “شكري” رسالة شفهية من رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي إلى محمد بن سلمان، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى عن فحوى هذه الرسالة.

واستعرض “ابن سلمان”، خلال لقائه، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي يزور المملكة ضمن جولة خليجية، آخر التطورات والمستجدات على الساحة السياسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن الأمير محمد بن سلمان استعرض مع شكري «التعاون السعودي المصري في عدد من المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وتنسيق الجهود تجاهها بما يحقق تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

وحضر الاجتماع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي.

وتأتي زيارة سامح شكري وزير خارجية مصر ضمن جولة بدأت من يوم الأحد، تشمل الأردن والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والسعودية بهدف مناقشة العديد من الملفات على الساحة العربية، وأبرزها استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.