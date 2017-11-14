بعد الإعلان عن تنظيم الهيئة العامة للترفيه في السعودية حفلات كبرى للفنان العراقي كاظم الساهر والموسيقار اليوناني العالمي “ياني” في الرياض وجدة، انتشرت أنباء بين مستخدمين لمواقع التواصل، عن إلغاء الحفل على غرار ما حدث مع حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بالرياض الشهر الماضي، لكن ما حقيقة تلك الأنباء؟!.

وللتأكد من حقيقة ما أُشيع، أجرت “وطن” بحثاً من خلال الحسابات الرسميّة للفنان كاظم الساهر على مختلف منصات التواصل الإجتماعي، حيث لم يَرِدْ أيّ إعلان من جانبه عن إلغاء حفلتيه اللتين سينظمهما في جدة والرياض يومي 28 و29 ديسمبر.

وعقب إعلان موعد حفلتي “الساهر” في الرياض وجدة، اشتعل تويتر بالتغريدات تحت هاشتاغ #كاظم_الساهر_في_السعودية.

وعلى الرّغم من أنّ أغلبية المغرّدين السعوديين رحبّوا بقدوم “القيصر” لإحياء حفلاتٍ فنيّة في المملكة، إلا أنّ آخرين عارضوا وأشاروا إلى أنه لا يصحّ تنظيم حفلاتٍ فنية بينما يقاتل الجنود السعوديين على الجبهات، وفي وقتٍ تتعرض فيه البلاد لتطورات سياسيّة غاية في الحساسيّة.حسب تعبيرهم

يُشار إلى انّ الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أعلنت إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب، الذي كان مقرراً إقامته نهاية شهر اكتوبر الماضي في الرياض، بعد ضجةٍ كبيرة أثارها السعوديون على مواقع التواصل الإجتماعيّ.