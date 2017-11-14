تصدّر خبر طلاق مصممة الديكور السعودية نجلاء عبدالعزيز، قائمة “الترند” في موقع “تويتر” بآلاف التغريدات، مساء الثلاثاء.

وأكدت نجلاء عبدالعزيز خبر طلاقها عبر فيديو نشرته من خلال حسابها على “سناب شات”.

وقالت “نجلاء” انها اتخذت قرار انفصالها عن زوجها بعد تفكير واستخارة، مشيرةً إلى أن الأمر تم بالتراضي بينهما، لمصلحة أبنائهما.

وما فاجأ متابعي نجلاء عبدالعزيز هو انها كانت دائمة الحديث عن زوجها و طريقة تعامله معها و ما تلاقيه من عطف ورعاية وحنان، كما استعرضت كثيراً منزلها وبناتها و كثيرا من تفاصيل حياتها الشخصية.

الوجع اللي بصوتها وعبرتها كيف وهي تتكلم شي يخلي الواحد يدمع غصب عنه ربي يعوضها و يجبر قلبها ويوفقها ويستر عليها 💔. #نجلاء_عبدالعزيز — ‏ فَ | صمت ☤ ‏. (@aa____ff_) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

#نجلاء_عبدالعزيز

الله يعوضك خير ي نجلاء , هو الخسران والله

المفروض ‘ يصلِ الفرض فرضين ويحمد ربي عليك , والحمدلله ان القرار قرارككَ , والله يوفقك

ف حياتك ويفتح لك ابواب الرزق ‘ بتعيشين

من دونه م توقف الحياهه ع رجل . 💗💔 — رزان : سوفليهي🍫. (@roz_1M) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

#نجلاء_عبدالعزيز

كره عظيم للرجال اللي يلوي ذراع مره ابو نهار انت خسرت هي ماخسرت

معشررررر الرجال انتم سم الحياه وانتم كدرها — قبانيه (@gbaneyah) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

#نجلاء_عبدالعزيز

بيتها هي اللي مصممته هي اللي صبغت وهي اللي إختارت أثاث بيتها كله والحديقة الخارجية من تصميمها وتأثيها ومطبخها اللي تعبت تجمع قطعه قطعه فيه .. وبلحظة تطلع من البيت للأبد💔شيء يقطع القلب والله.. — ميما الهيلا (@bent_alhelaa) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

#نجلاء_عبدالعزيز قبل ما تتهمون زوجها انه سبب طلاقها تأكدوا فقد تكون هي السبب

عادة المراة اذا استغنت مادياً تسببت في خراب بيتها لانها لن ترضى بالمستوى الذي يعيشه زوجها ولن ترضى بأحد يمنعها من الخروج كما تشاء وقد تراه حجر عثرة في طريق نجاحها مع انه في البداية هو سبب نجاحها وشهرتها — العالية (@dosariah11111) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

#نجلاء_عبدالعزيز

اقسم بالله صدمني الخبر وانفجعت بس كان باين من فتره انها بتطلق

يا حريم الشهره خربت بيوتكم وحياتكم اغلب المشهورات تطلقوا — أمل🕊 (@fcxv_) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧