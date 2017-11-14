نشر الإعلامي القطري الشهير ماجد الخليفي عبر صفحته بتويتر، صورة خاصة لملك المغرب محمد السادس وهو يحمل “كوفية” رسم عليها شعار خاص بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لاقت تفاعلا واسعا من قبل النشطاء.

ويظهر الملك محمد السادس في الصورة التي التقطت أثناء زيارته لقطر، وهو يحمل “كوفية” كتب عليها إلى جانب صورة شهيرة للأمير تميم ما نصه:”لكم العالم ولنا تميم”.

شكرآ ، ملك المغرب pic.twitter.com/OMj46uMjd9 — ماجد الخليفي (@MAJEDALKHELAIFI) November 14, 2017

الصورة كان لها صدى واسع لدى نشطاء تويتر، وتم تداولها على نطاق واسع، كما وجه القطريون الشكر لملك المغرب على موقفه المشرف وكسره لحصار قطر بهذه الزيارة دون مبالاة بضغوط حلف المحاصرين.

وبالأمس، حول ناشطون قطريون بتويتر التسمية التي أطلقتها جريدة “العرب” القطرية على محمد السادس ملك المغرب (كاسر الحصار) أثناء زيارته لقطر، إلى هاشتاج رحبوا من خلاله بالملك.

وعبر الهاشتاج الذي دونت على إثره آلاف التغريدات بتويتر، أعرب القطريون عن امتنانهم لمواقف ملك المغرب الداعمة للشعب القطري وكسره الحصار الجائر على قطر خلال شهر رمضان الماضي، بإرساله طائرات محملة بمواد غذائية.

واستقبلت قطر أول أمس، الأحد، الملك محمد السادس ملك المغرب، مثمنة مواقفه الداعمة للشعب القطري وكسره الحصار الجائر على قطر خلال شهر رمضان الماضي، بإرساله طائرات محملة بمواد غذائية.

وعقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والملك محمد السادس، مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق توطيدها والارتقاء بها، بالإضافة إلى بحث آخر مستجدات الأزمة الخليجية.