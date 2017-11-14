” بأغنية للفنان المصري الساخر ، تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل من قبل النشطاء، رد “الشريف” على أغنية “” التي أطلقها مجموعة من الفنانين الإماراتيين تهجموا فيها على .

 

وأكد عبدالله الشريف، أنه أطلق الاغنية “نيابة عن كل المقيمين في قطر” باعتباره مقيم مصري هناك، وعبرت الاغنية بحسب “الشريف” عن مشاعر المقيمين تجاه دولة قطر وأيضا موقفهم .

 

وينشد “الشريف” في مطلع اغنيته: “قولوا لنا يا اللي سمعتونا “قولوا لقطر”، فقلنا إحنا نرد عنهم فاسمع يلا.. كلام ليك يا لئيم جاي من .. بلغ زايد وأولاد زايد إن العدو هو اليهودي مش قطر.. قولوا لخالد وبوخالد عز العرب إن وجودك بين العرب هو الخطر.. عامل أسد على إخوانك أرنب على إيران اللي خدت منك 3 جزر”.

 

 

وتناقل رواد مواقع التواصل الاغنية على نطاق واسع وبحماس كبير، حيث أعيد نشرها كثيرا ما جعلها تحقق مئات الآلاف من المشاهدات عبر مواقع التواصل المختلفة.

 

وانهالت على اغنية “الشريف” التعليقات المشيدة بالكلمات القوية المعبرة، وكذلك روعة الأداء للفنان المصري الساخر.

 

 

 

 

 

 

 

 

وكان فنانون إماراتيون قد أطلقوا قبل أيام، أغنية بعنوان” “قولوا لقطر”، تهجموا فيها على قطر وأميرها ووالده والداعية يوسف القرضاوي والمفكر العربي عزمي بشارة, وذلك بعد أسابيع قليلة من الأغنية التي أطلقتها بعناون #علم_قطر.

 

والأغنية هي من أشعار علي الخوار، وألحان فايز السعيد, شارك في غنائها حسين الجسمي، ميحد حمد، عيضة المنهالي، حمد العامري، فايز السعيد، علي بن محمد، أحمد الهرمي، فؤاد عبد الواحد.

 