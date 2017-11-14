“قلنا لقطر” بأغنية للفنان المصري الساخر عبدالله الشريف، تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل من قبل النشطاء، رد “الشريف” على أغنية “قولوا لقطر” التي أطلقها مجموعة من الفنانين الإماراتيين تهجموا فيها على قطر.

وأكد عبدالله الشريف، أنه أطلق الاغنية “نيابة عن كل المقيمين في قطر” باعتباره مقيم مصري هناك، وعبرت الاغنية بحسب “الشريف” عن مشاعر المقيمين تجاه دولة قطر وأيضا موقفهم دول الحصار.

وينشد “الشريف” في مطلع اغنيته: “قولوا لنا يا اللي سمعتونا “قولوا لقطر”، فقلنا إحنا نرد عنهم فاسمع يلا.. كلام ليك يا لئيم جاي من مصر.. بلغ زايد وأولاد زايد إن العدو هو اليهودي مش قطر.. قولوا لخالد وبوخالد عز العرب إن وجودك بين العرب هو الخطر.. عامل أسد على إخوانك أرنب على إيران اللي خدت منك 3 جزر”.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاغنية على نطاق واسع وبحماس كبير، حيث أعيد نشرها كثيرا ما جعلها تحقق مئات الآلاف من المشاهدات عبر مواقع التواصل المختلفة.

وانهالت على اغنية “الشريف” التعليقات المشيدة بالكلمات القوية المعبرة، وكذلك روعة الأداء للفنان المصري الساخر.

بارك الله بك و بالمجهود الفني الراقي الجميل اللهم وحد صف الأمة وأزل عنى القمة وجمع صفوفنا خلف من يرقى بِنَا الى القمة — Nasseraldosari (@Nasserjefe) November 13, 2017

ألف تحية لك أخي عبد الله #أنا @AbdullahElshrif — د. وائل الزرد (@wael_alzard) November 13, 2017

أنت رمز للمصريين الشرفاء من فنانين ومشايخ وملتحين وأصحاب رسالة فنية راقية تدافع عن الحق وتعري الباطل بارك الله فيك وكثر من أمثالك — Mervat Mahmoud (@MervatM35729805) November 13, 2017

لو نصرة المضيوم ارهاب في شرعكم

فليسقط شرعكم يا عالم ولتحيا #قطر

شكراً استاذ عبدالله الشريف فعلاً ابدعت

لك اجمل تحية من #قطر وشعب #قطر — #تميم_المجد 🇶🇦🇶🇦 (@Alrayyan_qa) November 13, 2017

اداء رائع وكلمات رائعه وإحساس رائع … اين نحن من هذه الفعاليات ولماذا لا نعرف عنها — Ashraf Saad (@toqreem) November 13, 2017

ابداع … ننتظر المزيد — Nawaf Aldousari (@Nawaf_Aldousari) November 13, 2017

وكان فنانون إماراتيون قد أطلقوا قبل أيام، أغنية بعنوان” “قولوا لقطر”، تهجموا فيها على قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد ووالده والداعية يوسف القرضاوي والمفكر العربي عزمي بشارة, وذلك بعد أسابيع قليلة من الأغنية التي أطلقتها السعودية بعناون #علم_قطر.

والأغنية هي من أشعار علي الخوار، وألحان فايز السعيد, شارك في غنائها حسين الجسمي، ميحد حمد، عيضة المنهالي، حمد العامري، فايز السعيد، علي بن محمد، أحمد الهرمي، فؤاد عبد الواحد.