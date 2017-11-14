سخر القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري من موجة الانتقادات الواسعة التي تتعرض لها السعودية من قبل اللبنانيين، واتهامهم لها باختطاف رئيس حكومتهم سعد الحريري، عقب إعلانه الاستقالة من الرياض، وعدم عودته حتى الآن إلى لبنان.

وردّ القائم بالأعمال السعودي في لبنان، وليد البخاري، عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ، بصورة ساخرة مستخدما صورة لــ”باتمان” وهو يصفع رجلا آخر.

وصور البخاري الشخص المصفوع على أنه كل من يعتقد أن الحريري مخطوف، قائلاً “كفى” مضيفاً هاشتاغ “#تحت_الضغط” الذي انتشر بشكل واسع في لبنان، إضافة إلى “#دموع_التماسيح”.

وقد اعتبر كثير من المغردين على “تويتر” أنّ التصريحات التي يدلي بها الحريري تتم تحت الضغط كونه “مخطوفاً” على حد تعبيرهم.

وشن المغردون هجوما عكسيا على “البخاري”، استنكروا خلاله تغريدته وسخريته منهم، مؤكدين بأنه لم يعرف اللبنانيين بعد، مكيلين الشتائم له وعلى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان الذي وصفوه بـ”الدب الداشر”.

صحيح انك بدوي وقح وقليل التهذيب. ولو عندنا دولة بتحترم حالها كانت طردتك فوراً — noura khoury (@nourakhouryh) November 13, 2017

https://twitter.com/zahraaa_fatima/status/930031665010958336

الحريري مخطوف ورح نرجعو ورح نعلمكون شو يعني تدخلو بسياستنا الداخلية #تحت_الضغط رح تعيشو يا فاشلين ليش ما عارضتو لما اللبنانية المتشددين ساعدو داعش يا صانعي الإرهاب؟؟؟ — laetitia haddad🇱🇧 (@Laetitia2em) November 13, 2017

وليه اكلتو كف بالعراق .. واكلتوا كفين باليمن … وبلعتوا مليار كف بسوريا .. وآخر كف نطبع على خلقتكم الشيطانية كان من الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري ومن تاج رؤوسكم سماحة السيد حسن نصرالله يا شعب الدشداشة والمشاية بإصبع#اشربوا_بول_البعير_بترتاحوا — mayakhoury (@mayakhoury19) November 13, 2017

عيب…الدبلوماسية علم وفن..اللغة الدبلوماسية فن الخطابة ولباقة الحديث ولو عبر مواقع التواصل، والدبلوماسي مطلوب منه أكثر من غيره ومحاسب أكثر من غيره ومراقب أكثر من غيره..وخاصة #تحت_الضغط@Gebran_Bassil @KSAMOFA — Fadi Hawwa 🇱🇧 (@fadihawwa) November 13, 2017

تعيين سفير جديد للسعودية في لبنان فيا رايح كتّر القبايح والكف اللي عم بتهدد في ما بيمحي البوكس اللي أكلتوه #تحت_الضغط #لطرد_البخاري #سعد_الحریری — Nancysabeh (@sabehnancy) November 13, 2017

مو كان اشرف لوجهك ان تسكت احسن لا تتبهدل ويمسحو كرامتك في الارض , ليكون لبنان حديقة خلفية لمهلكتكم , وبعدين هون بدك تحترم لبنان وشعب لبنان فهمت يا نعجة — max (@max97843148) November 13, 2017