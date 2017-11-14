أثار إعلان ترويجي لـ”بنك الرياض” في المملكة العربية السعودية، سخط واسع في أوساط السعوديين الذين طالبوا بمقاطعة البنك لأنه تجاوز خطوط المهنية في التسويق لخدماته وأساء للمواطن السعودي وتقاليده التي يعتز بها.

وكان “بنك الرياض” قد نشر بالأمس عبر موقعه الإلكتروني ونوافذه المختلفة بمواقع التواصل، إعلانا ترويجيا لخدمات البنك الجديدة، وكان أحد الممثلين بالإعلان شخص يرتدي “الزي السعودي” حيث يحاول الإعلان تصديره على أنه شخص همجي وغبي غير مبالي بالوقت.

وش تتوقع صار مع مهند قبل ما يسافر؟#عملتك_كاش مع صرافات العملات من بنكي pic.twitter.com/aqMvNZ49f9 — بنك الرياض (@riyadbank) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧

واعتبر سعوديون الإعلان إساءة متعمدة للمواطن السعودي وللزي الرسمي في المملكة.

ودشن عدد كبير من رواد تويتر في المملكة هاشتاغ “#بنك_الرياض_يسيء_للقبائل” نددوا فيه على نطاق واسع بالبنك وما اسموه “سياسته العنصرية المسيئة”.

#بنك_الرياض_يسي_للقبايل

اين مثقفي وكتاب هذه الشريحه

( البدو) عن هذه المهازل التي تطال مجتمعهم ام انهم مضيعين مشيهم بين··· وبين ··· ؟”

pic.twitter.com/wPATxFTZeP — ضاوي محمد ابن منيس (@PrinceSadiuzi3) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

حاطين الشخص اللي لابس بدله ويتلكم انقلش هو المتفتح والي عايش حياته ومتعلم ..! واللي لابس ثوب لبس الوطن جاهل ومتخلف وراعي مخدرات ولا بعد حاطين كلامه بدوي !! عنصريه وتخلف #بنك_الرياض_يسي_للقبايل — سـليمان الـعتيبي (@slom_m1) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

شيلوا اللي لابس شماغ وحطوا مكانه واحد لابس غبانه تحصل الصياح واصل الأمم المتحدة وبتلاقي حلقة من برنامج ساره دندراوي عنه وبتلاقي اتهام للكل بالعنصريه

لكن هذا يبررونه بأنه كوميدي ليش احنى حساسين #بنك_الرياض_يسى_للقبايل — ابراهيم بن عطالله (@ibharbi) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

الى متى يتم تصوير القبايل التي تعتبر المكون الاساسي لمجتمعنا بهذه الصورة الهمجيه والمتخلفه والتي لا تمثل واقعنا في شيء !؟#بنك_الرياض_يسى_للقبايل — نواف,ツ (@7_r89) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

واعتبر آخرون القبائل التي يسخر منها الإعلان، أنها هي أركان جزيرة العرب و الجزء الأكبر من المجتمع، مشيرين الى أن تصويرهم بهذه الصورة السيئة عنصرية ومحاولة اضطهاد للشعب السعودي.

#بنك_الرياض_يسى_للقبايل

القبائل هم اركان جزيرة العرب و الجزء الاكبر من المجتمع وتصويرهم بهذي الصورة السيئة عنصرية ومحاولة اضطهاد للشعب السعودي — كريّم ابن صالح 🇸🇦 (@ker_vip) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

#بنك_الرياض_يسي_للقبايل

هو لم يسيء للقبايل فقط بل اساء لزي السعودي و وجعل كل شخص يرتديه عباره عن :

-همجي وغبي

-يجلس في أماكن غير مخصصه للجلوس

-غير مبالي بالوقت

بينما صاحب البدلة

-أنيق

-مرتب

-مهتم بالوقت

من وضع الإعلان متأكد شخص كارهه يريد تشويه صورة السعوديين وثقافتهم بالخارج . — خالد عبدالعزيز🇸🇦 (@KHALED_Z_KSA_24) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

#بنك_الرياض_يسي_للقبايل

إعلان قذر ونعرف من وراه وإيش هدفهم ، التصوير الهمجي اللي طلع لا تحسبون انه بيضحكنا لا يضحك منه إلا المغفل.@riyadbank — ميتشو/NFC (@qhtani60) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

وفتح رواد التويتر النار على الممثل “طارق الحربي” الذي قام بتجسيد الشخصية، التي أظهرت المواطن السعودي على أنه متخلف ورجعي وكائن فوضوي، متهمين إياه ببيع أصله وكرامته وكرامة شعبه مقابل المال.

#بنك_الرياض_يسى_للقبايل بنك سيء واجانب متحكمين بكل شيء فشيء طبيعي يبحثون عن دابه زي “طارق الحربي” ليسيئون الى ابناء القبايل، السؤال مافي محامي يقاضيهم لأن الملك ابن قبيله وولي عهده ابن قبيله و٩٠٪ من المكون والمجتمع السعودي قبايل 😏 — فيصل#توطين_2 (@italotibi) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

#بنك_الرياض_يسي_للقبايل

هل الفلوس تجعلك تسيئ لي أبناء القبائل ي الحربي هذه إساءا لك اولا وأذكرك هذا المشهد نقطة عار لك pic.twitter.com/QhZPk7psAm — تركي الروقي#اسيا (@tarky1021) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

الله يااااخذك يا طارق الحربي يوم اني ابلكك في كل مكان و تطلع لي سببت لي حومة الكبد — ❁ NOURAH Qht ❁ (@nourah_087) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

ودعا عدد من النشطاء إلى مقاطعة “بنك الرياض” كنوع من أنواع الاحتجاج، كما طالب آخرون البنك بتقديم اعتذار رسمي.علماً أن هذه المرة ليست الأولى التي يسيء فيها البنك للسعوديين.