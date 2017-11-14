أثار لـ”بنك ” في ، سخط واسع في أوساط السعوديين الذين طالبوا بمقاطعة البنك لأنه تجاوز خطوط المهنية في التسويق لخدماته وأساء للمواطن السعودي وتقاليده التي يعتز بها.

 

وكان “” قد نشر بالأمس عبر موقعه الإلكتروني ونوافذه المختلفة بمواقع التواصل، إعلانا ترويجيا لخدمات البنك الجديدة، وكان أحد الممثلين بالإعلان شخص يرتدي “” حيث يحاول الإعلان تصديره على أنه شخص همجي وغبي غير مبالي بالوقت.

واعتبر سعوديون الإعلان إساءة متعمدة للمواطن السعودي وللزي الرسمي في المملكة.

 

ودشن عدد كبير من رواد تويتر في المملكة هاشتاغ “#بنك_الرياض_يسيء_للقبائل” نددوا فيه على نطاق واسع بالبنك وما اسموه “سياسته العنصرية المسيئة”.

 

واعتبر آخرون القبائل التي يسخر منها الإعلان، أنها هي أركان جزيرة العرب و الجزء الأكبر من المجتمع، مشيرين الى أن تصويرهم بهذه الصورة السيئة عنصرية ومحاولة اضطهاد للشعب السعودي.

وفتح رواد التويتر النار على الممثل “” الذي قام بتجسيد الشخصية، التي أظهرت المواطن السعودي على أنه متخلف ورجعي وكائن فوضوي، متهمين إياه ببيع أصله وكرامته وكرامة شعبه مقابل المال.

ودعا عدد من النشطاء إلى مقاطعة “بنك الرياض” كنوع من أنواع الاحتجاج، كما طالب آخرون البنك بتقديم اعتذار رسمي.علماً أن هذه المرة ليست  الأولى التي يسيء فيها البنك للسعوديين.

 