في خطوة ربما تمهد لما هو قادم، دعا وزير الاتصالات الإسرائيلي، أيوب قرا، المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية لزيارة “تل أبيب”، بزعم افتائه بحرمة قتل الإسرائيليين ووصفه لحركة حماس بالإرهابية.

وقال “قرا” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أشكر مفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ، الذي أفتى بحرمة قتل اليهود، وقال إن حماس تنظيم إرهابي يضر الفلسطينيين، وإن التظاهرات من أجل الأقصى غوغائية، وإنه يمكن التعاون مع الجيش الإسرائيلي من أجل القضاء على حزب الله؛ ولذلك أدعوه لزيارة إسرائيل ليحظى باستقبال حافل واحترام”.

מברך את המופתי הכללי ויו”ר המדענים הסעודים עבד אלעזיז אלשיך שיצא היום בפסק הלכה המטיף נגד מלחמה ורצח יהודים ואמר שחמאס ארגון טרור שפוגע בפלסטינים וכל הפגנות אל-אקצא דמגוגיה. כמו כן שאפשר לשתף פעולה עם צה”ל כדי לחסל את חיזבאללה. אני מזמין את המופתי לערוך ביקור בישראל ולהתקבל בכבוד — איוב קרא (@ayoobkara) November 13, 2017

من جانبه علق الصحفي الفلسطيني محمد خيري، على من نشره الوزير الإسرائيلي، مؤكدا بأنه لم يعثر على مثل هذه الفتاوى المزعومة من قبل “أيوب قرا” عل الرغم من موقفه من المعارض لعلماء السعودية.

وقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع “فيسبوك” رصدتها “وطن”:”وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، يوجه دعوة لمفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ لزيارة تل أبيب، ويشكره على موقفه من حزب الله اللبناني”.

وأضاف: ” ويقول إن الدعوة جاءت عقب فتوى أصدرها آل الشيخ أكد فبها تحريمه لقتل الأطفال اليهود، وأن حماس حركة إرهابية، وأن التعاون مع الجيش الإسرائيلي لإبادة حزب الله حلال”.

وأكد “خيري” في ملاحظة له تعقيبا على ما نشره الوزير الإسرائيلي: ” الدعوة الإسرائيلية للمفتي صدرت قبل قليل، لكنني ورغم موقفي من #السعودية وعلماء بلاطها، أؤكد أنني لم أعثر على نص الفتوى المذكورة، وكل ما وجدته بعض الأخبار المتناقلة على صفحات لا أقطع بمصداقيتها”.