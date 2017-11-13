حول ناشطون قطريون بتويتر التسمية التي أطلقتها جريدة “العرب” القطرية على محمد السادس ملك المغرب (كاسر الحصار) أثناء زيارته لقطر، إلى هاشتاج رحبوا من خلاله بالملك.

وعبر الهاشتاج الذي دونت على إثره آلاف التغريدات بتويتر، أعرب القطريون عن امتنانهم لمواقف ملك المغرب الداعمة للشعب القطري وكسره الحصار الجائر على قطر خلال شهر رمضان الماضي، بإرساله طائرات محملة بمواد غذائية.

لم يرضخ لضغوط دول الحصار بل أرسل طائره محمله بالمواد الغذائيه تنفيذا لتعاليم الدين الأسلامي موقف سيخلد له في ذاكرة الشعب القطري #كاسر_الحصار_محمد_السادس — بوجاسم (@bojasm28) November 13, 2017

أهل #قطر والأشقاء في #المغرب من مقيمين في #كعبة_المضيوم ومن هم في الخارج يحتفون بزيارة العاهل المغربي إلى #الدوحة تحت وسم#كاسر_الحصار_محمد_السادس 🇲🇦🇶🇦 pic.twitter.com/b2T2z12uk0 — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) November 13, 2017

حفظ الله #كاسر_الحصار_محمد_السادس ملك المغرب الشقيق في قطر العروبة pic.twitter.com/P1WOQbJt8V — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) November 13, 2017

#كاسر_الحصار_محمد_السادس أهلا وسهلا بالملك محمد السادس في قطر العز

🇲🇦❤️🇶🇦 — د.درع معجب الدوسري (@dera_aldosari) November 13, 2017

يامرحبا بالشريف الذي لم يرضخ لمغريات #حلف_الفجار بل انه سجل مواقف مشرفة ولايزال منذ بداية #الحصار على خلاف غيره من يظن انه من الملوك ويلعب على #الحبلين طمعاً في الاكراميات #كاسر_الحصار_محمد_السادس حللت أهلاً وسهلاً في بلدك الثاني #قطر pic.twitter.com/3itptcU8Q7 — فشت الديبل (@Fshtaldibl) November 13, 2017

وأيضا احتفى الناشطون المغاربة بموقف ملكهم الذي وصفوه بـ”المشرف”، وأثنوا على دعمه لقطر وعدم رضخوه لحلف المحاصرين.

#كاسر_الحصار_محمد_السادس

نحن في المغرب، نعتز بمساندتنا أهل قطر

كما ندين بشدة دول الحصار التي تحالفت مع ترامب ضد قطر.#المغرب_قطر_شعب_واحد — لحرش عبد السلام (@lahrach14) November 13, 2017

المغرب طول تاريخها ليست دولة "ريتويت".. قرارها لا يتبع لأحد.. لا تخضع لمعايير الرز والخوف على الكرسي.. لأن الشعب يعشق حاكمه.. فأهلا وألف أهلا ب #كاسر_الحصار_محمد_السادس — HAMED H (@HAMEDELGEBALY) November 13, 2017

#كاسر_الحصار_محمد_السادس

ياسلامي على ملك المملكه الي مكانه اول الطابور راس وماينقاد بعكس ملوك كانوا ربعنا صاروا ذيل #لكلب اماره.

شتان بين ملك يقدح من راسه وملك تبع والثاني قليصه. — بوعبدالرحمن ♒ (@Fahad_alsubaey) November 13, 2017

واستقبلت قطر أمس الملك محمد السادس ملك المغرب، مثمنة مواقفه الداعمة للشعب القطري وكسره الحصار الجائر على قطر خلال شهر رمضان الماضي، بإرساله طائرات محملة بمواد غذائية.

وعقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والملك محمد السادس، مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق توطيدها والارتقاء بها.

وفي بداية المباحثات التي عُقدت بالديوان الأميري مساء أمس، هنأ الأمير تميم الملك والشعب المغربي، بمناسبة تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم لنهائيات بطولة كأس العالم 2018.

من جانبه، أعرب الملك محمد السادس عن شكره وتقديره للأمير على تهانيه؛ معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في سبيل تعزيز الروابط الأخوية وعلاقات التعاون بين البلدين.

كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث على الساحتين العربية والدولية.