حول ناشطون قطريون بتويتر التسمية التي أطلقتها جريدة “” القطرية على (كاسر الحصار) أثناء زيارته لقطر، إلى هاشتاج رحبوا من خلاله بالملك.

 

 

وعبر الهاشتاج الذي دونت على إثره آلاف التغريدات بتويتر، أعرب القطريون عن امتنانهم لمواقف ملك المغرب الداعمة للشعب القطري وكسره الحصار الجائر على خلال شهر رمضان الماضي، بإرساله طائرات محملة بمواد غذائية.

 

 

 

 

 

 

 

وأيضا احتفى الناشطون المغاربة بموقف ملكهم الذي وصفوه بـ”المشرف”، وأثنوا على دعمه لقطر وعدم رضخوه لحلف المحاصرين.

 

 

 

 

واستقبلت قطر أمس الملك محمد السادس ملك المغرب، مثمنة مواقفه الداعمة للشعب القطري وكسره الحصار الجائر على قطر خلال شهر رمضان الماضي، بإرساله طائرات محملة بمواد غذائية.

 

وعقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والملك محمد السادس، مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق توطيدها والارتقاء بها.

 

وفي بداية المباحثات التي عُقدت بالديوان الأميري مساء أمس، هنأ الأمير تميم الملك والشعب المغربي، بمناسبة تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم لنهائيات بطولة كأس العالم 2018.

 

من جانبه، أعرب الملك محمد السادس عن شكره وتقديره للأمير على تهانيه؛ معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في سبيل تعزيز الروابط الأخوية وعلاقات التعاون بين البلدين.

 

كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث على الساحتين العربية والدولية.