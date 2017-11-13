هاجم مجموعة من الملثمين المدججين بالسيوف والأسلحة البيضاء، صيدلياً، بينما كان داخل صيدليته في “زفتى “بمحافظة الغربية بدلتا مصر.

وكشف الفيديو المرعب، لحظة اقتحام الملثمين وعددهم حوالي 5 أشخاص، الصيدلية، حيث بدأوا بتحطيم ما بداخلها، بينما تعرّض الصيدلي لبتر في أصابع يده اليسرى، إثر تعرّضها لعدّة ضربات بواسطة سيف أحد المهاجمين.

بعد ذلك لاذى المهاجمون ببالفرار دون معرفة دوافعهم لهذا الهجوم، حيث لم تظهر الكاميرات قيامهم بسرقة الصيدلية أو محتوياتها.