انتشر مقطع فيديو، لرب أسرة مصري بعد أن ترك أسرته لينجو بنفسه دون أن يحاول إنقاذ أحد منهم أو الاطمئنان على أحوالهم، في أعقاب الهزة الأرضية القويّة التي ضربت شمال العراق وامتد تأثيرها إلى الكويت.

وعاد ربُّ الأسرة المصريّ بعد أن هدأت الأمور لكنه وجد زلزالاً من نوع آخر عبارة عن وصلة انتقادات حادة من زوجته جراء الفعلة التي اقترفها بالإضافة إلى اتهامات من ابنه بأنه تخلى عنهم وخاف ونجا بنفسه دون التفكير فيهم.

كانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية أكدت حدوث هزة أرضية خفيفة شعر بها معظم سكان الكويت، مساء الأحد، هرع بعدها الناس إلى الشوارع في بعض مناطق الكويت.

كما قالت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل إن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان البلاد بلغت قوتها بين 4 إلى 5 درجات على مقياس ريختر، وهي توابع زلزال ضرب الحدود العراقية الإيرانية بقوة 7.5 على مقياس ريختر.

وأكدت وزارات التربية والأشغال والكهرباء بأن الهزة الأرضية لم تخلف أي أضرار مادية في المشاريع والمباني التابعة لهذه الوزارات، فيما أعلنت الإدارة العامة للإطفاء إخلاء عمارة من سكانها بسبب وجود شرخ من المحتمل أن يكون قد نجم عن الزلزال.

في هذا السياق، ذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية، أنّ آخر حصيلة بشأن ضحايا الزلزال الذي بلغ 7.3 ريختر وضرب ضواحي منطقة “ازكلة” الحدودية في محافظة كرمانشاه (شمال غرب)، اشارت الى ارتفاع عدد القتلى في هذا الحادث الى 372 شخصا، وزيادة الاصابات الى 6000جريحا.

وأفادت الوكالة أن زلزالا بقوة 7.3 درجة علي مقياس ريختر ضرب مساء الاحد مناطق حدودية مع العراق في محافظة “كرمانشاه” في الساعة التاسعة و 48 دقيقة بالتوقيت المحلي، واتبعته بعد دقائق قليلة هزات ارضية في العديد من المحافظات الغربية في البلاد ما ادى الى خسائر فيها.