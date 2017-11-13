سخرت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس من الزيارة التي سيقوم بها البطريرك الماروني اللبناني بشارة الراعي للسعودية المتوقعة اليوم الاثنين، وهي الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها.

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” :”والبطريرك الماروني ما مكانه في الإعراب في السعودية؟ ذهب يؤدي العمرة مثلا؟”.

وكانت مصادر لبنانية قد أكدت أن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي سيقوم بزيارة إلى السعودية اليوم الاثنين تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز.

ووصفت المصادر الزيارة بـ “التاريخية” لأن البطريرك الراعي يعد أول بطريرك ماروني يزور المملكة العربية السعودية.

وكان القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري قد سلم الى البطريرك الماروني دعوة زيارة السعودية ولقاء الملك سلمان، وولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ووصف القائم بالأعمال السعودي الزيارة بأنها “من أهم الزيارات السياسية وأـنها زيارة تاريخية”.

يشار إلى أن للبطريرك “الراعي” مقاربة مختلفة عن رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون فيما يخص سلاح “حزب الله”، ولطالما طالب أن يكون السلاح في يد الدولة اللبنانية فقط.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية جدلا كبيرا وغضبا متناميا بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة سعد الحريري والتي أعلنها من السعودية، في حين أكدت العديد من المصادر ووكالات الانباء العالمية بأن “الحريري” رهن الإقامة الجبرية بالرياض.