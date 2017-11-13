سخرت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “ من الزيارة التي سيقوم بها اللبناني بشارة الراعي للسعودية المتوقعة اليوم الاثنين، وهي الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها.

 

وقالت “عويس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” :”والبطريرك الماروني ما مكانه في الإعراب في ؟ ذهب يؤدي العمرة مثلا؟”.

 

وكانت مصادر لبنانية قد أكدت أن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي سيقوم بزيارة إلى السعودية اليوم الاثنين تلبية لدعوة من العاهل السعودي عبد العزيز.

 

ووصفت المصادر الزيارة بـ “التاريخية” لأن البطريرك الراعي يعد أول بطريرك ماروني يزور المملكة العربية السعودية.

 

وكان القائم بالأعمال السعودي في وليد البخاري قد سلم الى البطريرك الماروني دعوة زيارة السعودية ولقاء الملك سلمان، وولي العهد  بن عبدالعزيز.

 

ووصف القائم بالأعمال السعودي الزيارة بأنها “من أهم الزيارات السياسية وأـنها زيارة تاريخية”.

 

يشار إلى أن للبطريرك “الراعي” مقاربة مختلفة عن رئيس الجمهورية اللبناني العماد فيما يخص سلاح “”، ولطالما طالب أن يكون السلاح في يد الدولة اللبنانية فقط.

 

وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية جدلا كبيرا وغضبا متناميا بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة والتي أعلنها من السعودية، في حين أكدت العديد من المصادر ووكالات الانباء العالمية بأن “الحريري” رهن الإقامة الجبرية بالرياض.