قال حسين أمير عبداللهيان، المستشار السياسي لرئيس مجلس الشورى الايراني، ما أسماه “اختطاف سعد الحريري من قِبَل الرياض” إنّه “يذكّر باختطاف الامام موسى الصدر في ليبيا ولكن بصيغة جديدة”. وفقَ تعبيره

ووّجه “عبداللهيان”، على حسابه في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، انتقادا للنظام السعودي، موضحا “انهم لايرحمون أحدا حتى اصدقائهم”.

يُذكر أنّ رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري أكد في مقابلة تلفزيونية مع قناة المستقبل من الرياض، مساء الأحد، أنه سيعود إلى بلاده “خلال أيام” لتقديم استقالته رسميا.

وقال الحريري “سأعود إلى لبنان خلال أيام” لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأن الاستقالة وعقد مشاورات، ملمحا إلى إمكانية التراجع عن الاستقالة بشرط “النأي بلبنان” عن أي شأن خارجي.

واستقال الحريري على نحو مفاجئ يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك في بيان أذاعه من السعودية.

وقال الحريري آنذاك إن “مؤامرة كانت تحاك لاستهداف حياته”، متهما إيران وجماعة حزب الله اللبنانية ببث الفتنة في العالم العربي.

وأكد الحريري أنه مَن كتب نص استقالته، قائلا إنه “أراد أن يحدث صدمة إيجابية”.