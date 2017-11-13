في واقعة رخيصة، أثار موقع صحيفة “صوت الأمة” المصري الذي يرأس مجلس إدارتها النائب السابق والإعلامي معتز عبد الفتاح والمقرب من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، غضب مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورا للناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح وهي ترتدي لباس سباحة (مايوه) أثناء قضائها عطلة في إحدى المدن الساحلية.

ولم يكتف الموقع بالصور، لكنه نشر موضوعا بعنوان إسراء عبد الفتاح “تثير الثورات ولا تثير الشهوات”، وهو ما جعل الناشطون يؤكدون أن الموقع يستغل الحياة الشخصية في المناكفة السياسية.

سكتوا علي كشوف العذريه و حطوا اللي عملها رئيس جمهوريه

وقفوا ضد ست البنات اللي المجرمين عروها و شالوا بيادتهم علي راسهم

طنشوا علي إغتصاب البنات في السجون و الأقسام و عربية الترحيلات لكن أسراء عبد الفتاح لازم تتفضح علشان لها صوره بالمايوه ! #الدوله_العبيطه — sue Ibrahim (@suefouda) November 13, 2017

لو نفترض ان اسراء عبد الفتاح هي اللي نشرت صورها زي ما البعض بيقولوا

طب بأي حق تاخد صورها من حسابها الشخصي و تنشرها و تعلق عليها — Peter Makram (@PeterMakram02) November 12, 2017

ما هو يا بيه لو كل واحد لبس مايوه يبقى خاين و عميل كده يبقى الساحل و شرم و الغردقة خلاص خارج سيادة البلد و حيعلنوا استقلالهم — Mohamed Ismail (@longlivesegypt) November 11, 2017

اسراء عبد الفتاح: كنت ومازلت مختلف معاكى معظم الوقت

الْيَوْمَ أدعمك بلا شروط كإنسان ضد #السفالة — Walid Darwish (@mwdarwish) November 12, 2017

لا اطيق سماع معتز عبد الفتاح ل 5 ثواني لكن نشر جريدته صوت الأمة عنوان "اسراء عبد الفتاح تثير الثورات ولاتثير الشهوات" فهي شهادة علنية بأنحطاطه ومن يستضيفه بالأعلام او يسئله الرأي فهو مثله . — Mohamed Alnagar (@MAlnagar) November 12, 2017

@hananalex3

ماكانش عاجبك صورة اسراء عبد الفتاح بالشورت وبتسأليني عن الإبتذال وقلتي هي دي قيادات الثورة؟ وانا باسألك عن الشورت في الصورة دي… هي دي قيادات البلد؟ ولا حضرتك تبع مادام الشورت مع السيد الرئيس يبقى لكم غفور رحيم إنما لغيركم شديد العقاب؟ 😎😊😉😂😂😂 pic.twitter.com/y0OQU5gvMn — Ahmed Abdel Motaleb (@Abdelmotaleb1) November 12, 2017

اللطيف ان السيساوية الي بيتقدوا زي اسراء عبد الفتاح ( الي هو حقها تماما ) الراقصات عندهم ضيف دايم في فنادق القوات المسلحة .😀 — بطوطة (@DaisyDuckegypt) November 12, 2017

وتعد إسراء عبد الفتاح، أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وسبق وألقي القبض عليها عام 2008 بتهمة المشاركة في الدعوة لإضراب 6 إبريل/ نيسان، كما أنها كانت عضوة في حركة 6 إبريل حتى اندلاع ثورة يناير، ووضعت على قائمة الممنوعين من السفر منذ عام 2015.

وتنتقد إسراء سياسات “السيسي”، وكان آخر هذه الانتقادات، عند ظهورها على إحدى القنوات الفضائية منتقدة منتدى شباب العالم الذي نظم في مدينة شرم الشيخ شرق مصر برعاية السيسي، وطالبت النظام الحاكم بالحديث مع آلاف الشباب المعتقلين تعسفيا والإفراج عنهم قبل تنظيم مؤتمر عالمي هدفه تحسين صورته.