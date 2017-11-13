تداول عدد كبير من النشطاء السوريين، صورا ومقاطع مصورة تظهر دمار هائل بمدينة “الأتارب” السورية في ريف حلب الغربي، قالوا إنه ناتج عن قصف طائرات روسية لأحد الأسواق هناك ما نتج عنه سقوط أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام سورية، أفاد مسؤول بالدفاع المدني السوري الاثنين، بسقوط أكثر من مئة شخص بين قتيل وجريح جراء قصف طائرات روسية لسوق في مدينة “الاتارب” بريف حلب الغربي .

وقال علي عبيد من الدفاع المدني في مدينة الاتارب، إن ” أكثر من مئة شخص سقطوا بين قتيل وجريح ظهر اليوم في استهداف طائرات روسية لسوق الاتارب بثلاثة صواريخ متتالية ما أدى لدمار السوق”.

وأضاف أن مستشفى “الاتارب” أغلق ولم يعد يستقبل المصابين بسبب أعدادهم الكبيرة، لافتاً إلى أن سبب ارتفاع عدد الضحايا يعود للقصف المتتالي على السوق، مشيرا إلى أن ” السوق دمر بشكل كامل ، وأن عدداً كبيراً من الجثث والجرحى لا تزال تحت الانقاض “.

وندد عدد كبير من النشطاء السوريين وغيرهم حول العالم بالاعتداء الوحشي من قبل روسيا على المدنيين في سوريا.

ونشر النشطاء عدد من الصور والمقاطع المصورة التي أظهرت مدى الدمار الذي سببه القصف الروسي.

فيديو اخر يوثق المجازر التي ارتكبه الضامن الروسي في مدينة الاتارب بريف حلب الغربي pic.twitter.com/dlHA1c97U2 — ابو الهدى الحمصي (@aboalhodaalhoms) November 13, 2017

مجزرة بعشرات الشهداء والجرحى إثر إستهداف الطيران الروسي لسوق مدينة الأتارب بريف حلب الغربي. pic.twitter.com/Ra090mVN8K — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) November 13, 2017

مجزرة #الاتارب بتوقيع المجرم المحتل الروسي أكثر من مائة شهيد و جريح pic.twitter.com/cxg9i9aoyZ — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) November 13, 2017

عشرات الشهداء ومئات الجرحى في فصف إجرامي ارهابي لطيران النظام على سوق شعبي في الأنارب بريف حلب الغربي pic.twitter.com/Q1t0wWbNaX — موسى العمر (@MousaAlomar) November 13, 2017

الدفاع المدني : أكثر من 100 شخص بين شهيد وجريح جراء القصف الروسي الهمجي لسوق في مدينة الاتارب بريف حلب الغربي .. ضامن القتل الروسي — بسام جعارة (@BassamJaara) November 13, 2017