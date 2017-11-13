تأكيداً لما نُشر قبل أيّام، وصل رئيس الكنيسة اللبنانية البطريرك الكاثوليكي الروماني، بشارة الراعي، للسعودية، الإثنين، على أن يلتقي العاهل السعودي الملك سلمان، علماً أنّه أول بطريرك للكنيسة يزور المملكة، وقد وصفت زيارته بـ”السابقة التاريخية”.

وتأتي الدعوة للراعي لزيارة المملكة وسط حملة يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بزعم تحديث وتطوير المجتمع الذي يسيطر عليه “الفكر المحافظ”، والذي تعهد بالقضاء على “التطرف” وإعادة المملكة إلى ما وصفه بـ “الإسلام المعتدل”، في وقتٍ بدأ فيه حملة اعتقالاتٍ طالت عدداً من الوزراء والأمراء ورجال أعمال أثرياء بدعوى محاربة الفساد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن البطريرك الماروني وصل إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط بالرياض، حيث كان باستقباله ثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي.

وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أية مؤشرات على أن السعودية تدرس السماح بمزيد من الحرية الدينية، إذ لا تزال تحظر المملكة على غير المسلمين ممارسة شعائرهم الدينية علنًا، مما يجبرهم على عقد مناسباتهم الدينية في منازل خاصة أو في السفارات حتى لا يتعرضون لمضايقات.

وتأتي هذه الدعوة في وقت كشف قس أمريكي يسمي “براندن” في أبريل/نيسان الماضي أنه قدم اوراق تأسيس

أول كنيسة في السعودية رسميا، وانه تم قبولها.

وأضاف في لقاء مع قناة أمريكية أنها توجد في الرياض ويصلي بها المئات وتسمي بـ”كنيسة الامل”، مشيرا إلى انه عمل في سلاح الجو الامريكي لمدة 11 عام وتقاعد بسبب زيادة الوزن، ثم ذهب للعمل في السعودية كمستشار عسكري.

وأوضح أنه ذهب هو وزوجته “ميستي مككول”، والتقيا هناك بأحد الاشخاص يسمي دكتور “فيكتور” وانه كان يقيم مجموعات صغيرة من 10 الي 15 شخص للصلاة ويسمي ذلك “الزمالة البيتية”، وانه عقب ذلك تحولت الى كنيسة .

وأشار الي ان المملكة العربية السعودي بها اكثر من 27 مليون بينهم 7 مليون مغترب ومن بينهم هؤلاء يتواجد أكثر من مليون ونصف مسيحي وان الكنيسة الجديدة سميت باسم “الامل” وتتواجد في احد التجمعات التي يقيم بها الاشخاص الذين أتوا من الخارج وخصوصا من الغرب للصلاة فيها يوم الجمعة لانها الاجازة الرسمية المعتمدة في البلاد.

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