كشف مصدر دبلوماسي عربي ان ما يقوم به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو نوع من الانتحار، وذلك في تعليقه على الأزمة السياسية التي خلقها في لبنان بإجباره سعد الحريري على الاستقالة.

وقال الدبلوماسي العربي الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريحات لصحيفة “الديار” اللبنانية، إن محمد بن سلمان “لو كان مدركاً لمخاطر ما قام ويقوم به، لما اقدم على أي خطوة أو إجراء مما رأيناه خلال الايام الماضية”، مشيرا إلى أن هناك معلومات بحوزته من جهات إقليمية تتحدث عن أكثر من سيناريو عدواني ضد لبنان ، يرغب “ابن سلمان” بحصول احدها.

ولم يستبعد المصدر أن يكون “ابن سلمان” قد وضع مثل هذه السيناريوهات خلال لقاءاته المطولة قبل حوالى اسبوعين مع مستشار الرئيس الأميركي وصهره “كوشنر”، خصوصاً ان هذه اللقاءات هي التي أعدت الخطط لانقلاب “ابن سلمان” على العائلة المالكة في السعودية والتي أدت إلى اعتقال عشرات الأمراء والوزراء ومسؤولين كبار واصحاب نفوذ واستثمارات كبرى في السعودية.

وتحدث المصدر الدبلوماسي عن عدد من السيناريوهات التي قد يدفع لحصول أحدها الحاكم الجديد للسعودية ، مشيرة إلى أن اهمها هو “محاولة إغراء إسرائيل للقيام بعدوان ضد لبنان أو سوريا، على أن يتكفل “ابن سلمان” بكل التكاليف.

وأكد المصدر على أن “قادة الاحتلال لن يسيروا وفق رغبات ما يريده ولي عهد السعودية لاعتبارات عدة أولها ان إسرائيل لا تستطيع القيام بهكذا عدوان لإدراكها انها ستدفع اثماناً كبيرة ولن تخرج من أي عدوان منتصرة، في ظل توازن الرعب الذي حققه حزب الله مع كيان الاحتلال واحتمال توسع الحرب لتصبح حرب متسلسلة في المنطقة”.

وثانيها، أن إسرائيل “لن تقدم على أي عمل عسكري إذا لم تكن متيقنة بتحقيق ضربة عسكرية حاسمة للمقاومة ومثل هذا الامر غير ممكن”.