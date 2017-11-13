تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم التقاطه من احد الملاهي الليلة بمنطقة “الكسليك” الراقية في العاصمة اللبنانية بيروت، يظهر كيف قدَّم مغنٍّ لبناني يُدعى “كارلوس جارسا” حلاً للأزمة السياسية التي وقعت في البلاد، بعد أن أعلن رئيس حكومتها سعد الحريري استقالته من منصبه من العاصمة السعودية الرياض، وسط شكوك بأنه أجبر عليها.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد اعتبر المطرب في أغنية مرتجلة، رقص عليها رواد الملهى الليلي الذي يمتلكه، أن الزعيم الشيعي حسن نصر الله سيُعيد الحريري إلى لبنان من العاصمة السعودية الرياض!

وقال كارلوس في أغنيته “أنا أعرف مصيري، والسعودية لا تقرر عني، وسيعيّد لبنان (يحتفل بالعيد) لما يرجع سعد الحريري”.

وقال “كارلوس” في أغنيته كذلك إن السعودية إن لم تعيد سعد الحريري “سيعيده السيد”، في إشارة إلى زعيم حزب الله حسن نصرالله، والمعروف أن هناك خلافاً سياسياً وأيديولوجياً عميقاً بين نصر الله والحريري.

‏حتى كارلوس صار مستقوي ب السيد 😂😂😂😂 Posted by Bhabak ya lebnan on Friday, November 10, 2017

كما أظهر الفيديو الذي تداوله الناشطون بسخرية، تمايل الجمهور على الموسيقى الصاخبة المصاحبة للأغنية، بينما والمطرب يردد السعودية لن تقرر عنا، مكرراً اسم الحريري، ، ومكرراً كذلك لقب السيد المشهور به نصر الله وسط أنصاره وحلفائه.

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء، في تقرير حصري لها ونقلا عن مصادر مطلعة قد كشفت تفاصيل مثيرة عن احتجاز رئيس الوزراء اللبناني “المستقيل” سعد الحريري في السعودية، لافتة إلى ما حدث معه منذ هبوط طائرته في الرياض

ونقلت الوكالة عن مصادر رفيعة مقربة للحريري ومسؤولين أمنيين، إن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل فوجئ بعدم وجود أي أمراء أو وزراء في استقباله بالمطار كما هو معتاد في الزيارات الرسمية، مضيفة أن هاتف الحريري جرت مصادرته، ثم أجبر في اليوم التالي على الاستقالة في كلمة متلفزة أذاعتها قناة مملوكة للسعودية.

وقالت المصادر المقربة من الحريري، إن السعودية توصلت إلى قرار بضرورة رحيل الحريري لأنه “لا يرغب في مواجهة حزب الله”.

والحريري يحمل الجنسية السعودية، وهو نجل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري الذي اغتيل 2005، وكان حليفًا للسعودية عبر سنوات.

وذكرت “رويترز” أن “الحريري” سافر إلى السعودية بناء على مكالمة هاتفية من الملك سلمان في مساء الثلاثاء الموافق الثاني من نوفمبر الجاري. وتحدث الحريري إلى مسؤولين لبنانيين قبل مغادرته بيروت، وقال لهم إنه سيستكمل نقاشه معهم يوم الإثنين المقبل، كما أخبر فريقه الإعلامي أنه سيلتقي بهم في نهاية الأسبوع في مدينة شرم الشيخ حيث سيلتقي عبدالفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم.

وقال المصدر إن “الحريري” تلقى اتصالا هاتفيًا من أحد مسؤولي البروتوكول السعودي صباح السبت الماضي، وطلب منه حضور اجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يضيف المصدر إن الحريري اضطر للانتظار حوالي 4 ساعات قبل الظهور على التلفزيون وتقديم استقالته. وقال مصدر سياسي لبناني رفيع المستوى: “منذ وصول الحريري لم يظهر السعوديون أي احترام للرجل”.