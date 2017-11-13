تفاجأ ناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر” باختفاء حساب الإعلامي السعودي والمذيع السابق بقناة “الجزيرة” علي الظفيري من على الموقع.

وكان “الظفيري” واستجابة لضغوط مورست عليه، قد أعلن في شهر يونيو/حزيران الماضي” استقالته من قناة الجزيرة القطرية، بعد أسبوعين تقريبا من قطع المملكة ودول أخرى للعلاقات مع قطر.

وقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع “تويتر” حينها:” طاعةً لله وولاة الأمر حفظهم الله وانحيازاً للوطن والتزاماً بسياساته وقوانينه أستقيل من قناة الجزيرة متمنيا التوفيق لكل أهلي وزملائي هناك”.

يذكر أن عددا من الإعلاميين السعوديين العاملين في عدد من وسائل الإعلام القطرية، اضطروا إلى ترك وظائفهم، على خلفية قرار السعودية قطع العلاقات مع قطر وإلزام السعوديين بمغادرة الدوحة.

وسبق أن رفض “الظفيري” الرد على حملات التخوين والاتهامات، من قبل من وصفهم باللصوص والمرتزقة والمنتفعين والانتهازيين، وكل رخيص ومعدوم الضمير.

وكان آخر ظهور للظفيري في أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، لحظة وصوله إلى الكويت، بعد رفع السلطات السعودية حظر السفر الذي فرضته عليه عقب عودته من الدوحة وتركه “الجزيرة” على خلفية الأزمة بين قطر ودول الحصار.

وذكر موقع “الخليج الجديد” أن مشعل الظفيري أحد أقارب الإعلامي علي، نشر صورتين على حسابه في تويتر، وأضاف أن علياً وصل الكويت حيث توجد أسرته.

#علي_الظفيري

وصول الاعلامي علي الظفيري الى الكويت

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

الف الحمدلله على السلامه يبو سلمان pic.twitter.com/afGbccacPM — مشعل الظفيري (@mshalkalaf) July 28, 2017

وأثار حذف الحساب المفاجئ تساؤلات العديد من المغردين، الذين أرجعوا الامر إلى تصاعد وتيرة حملة تكميم الأفواه التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

مزامنة مع تصاعد وتيرة تكميم الأفواه وتعسف الرأي ، حذف حساب الإعلامي علي الظفيري من منصة تويتر #يسعد_صباحك_يانوره_بخير#صباح_الخير#السعودية pic.twitter.com/HgtPT2HjP1 — أسامه حسن 81 (@osama_hassan81) November 13, 2017

اختفاء حساب مذيع الجزيرة علي الظفيري من موقع تويتر تماما!

عاد إلى بلده (السعودية) عند بداية الأزمة القطرية واستقال من الجزيرة

ظنًا منه أن ذلك سيشفع له عند حكومة بلاده لكنه غُيّب فور وصوله!

رابط الحساب 👇👇https://t.co/8w4pWXYKQS pic.twitter.com/mGzn0MZSjJ — شـؤون عـربية (@Arabaffairstv) November 13, 2017

مزامنة مع تصاعد وتيرة تكميم الأفواه وتعسف الرأي، حذف حساب الإعلامي علي الظفيري من منصة تويتر pic.twitter.com/m5JaE9FbVj — معتقلي الرأي (@m3takl) November 13, 2017

تباً لهم… إذا حذفوا حساب سنفتح العشرات ومرة لا يفكروا أنه بحركاتهم الوسخة هذه راح نسكت أو نخاف، بل راح نستمر ونستمر حتى نرى المعتقلين أحراراً وحتى نمارس جميع حقوقنا بدون ضغط أو قيود… تباً لحكومة #السعودية الفاسدة الظالمة — Ameen (@TheRealAmeen13) November 13, 2017