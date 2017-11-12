عبرت الأميرة السعودية نوف بنت عبد الله بن محمد بن سعود عن حزنها الشديد بعد إلقاء القبض على الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني السابق، وأخيه تركي في إطار حملة اعتقالات طالت العشرات بتهم تتعلق بالفساد.

وقالت الأميرة على حسابها الرسمي على “تويتر،” مستدعية ذكريات سابقة مع الأمير متعب: “من قبل 11 سنة أخذ القلم وخط كلماته على هذا الدفتر عند زيارته لوالدتي (عمته) رحمها الله حفظك الله يالشهم الكريم. ويا أخي الغالي #متعب_بن_عبدالله”.

ونشرت صورة مصاحبة للتغريده لرسالة قديمة خطّها متعب بن عبد الله بيده، ووجهها لها في العام 2006.

كما نشرت الأميرة نوف صورة لابن خالها الآخر، الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، أمير الرياض السابق.

وعلقت على الصورة: “أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه”.

وقالت الأميرة، تعقيبا على تغريده، إنها نشأت وترعرعت رفقة أبناء خالها عبد الله، معتبرة أبناء الملك عبد الله بأنهم “أخوة” لها.