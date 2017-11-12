ضربت هزة أرضية الكويت والعراق مساء اليوم الأحد، كما شعر بها سكان محافظة حفر الباطن شمال شرق السعودية.

واكدت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للابحاث العلمية حدوث هزة ارضية شعر بها معظم سكان البلاد .

من ناحيته طمأن خبير التنبؤات الجوية والبيئة عيسى رمضان المواطنين والمقيمين ان الزلزال بعيد عن الاراضي الكويتي، حيث وقع بين الحدود العراقية – الإيرانية، وكان بقوة 7.2 على مقياس ريختر.

وتناقل ناشطون على “تويتر”، فيديو أظهر لحظة هروب السكان من مساكنهم إلى الشوارع بعد الهزة الأرضية التي أصابت عدداً من مناطق الكويت.

فيديو / العمال وهم يهرعون من مساكنهم إلى الشوارع بعد الهزة الأرضية التي أصابت عدد من مناطق الكويت. pic.twitter.com/OBaWIEXp0y — المجلس 🇰🇼 (@Almajlliss) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

شاهد/ الكويت/ نزول البعض إلى الشارع أثناء حدوث الهزة الأرضية pic.twitter.com/FJCM5PFHO1 — Alkhabar (@Alkhabar_Agency) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

وفي العراق، أظهر فيديو متداول لحظة وقوع الهزة الأرضية، التي اهتز بفعلها استوديو برنامج “المناورة” الذي يبث على قناة “دجلة”.

الهزة الارضية تهز استوديو قناة دجلة pic.twitter.com/Yl49YvkkYZ — احمد الذواق (@Al_thawaq) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

وذكر محلل الطقس والباحث في الظواهر المناخية “زياد الجهني” أن “الزلزال المدمر مركزه شمال ايران و العراق ومع ذلك شعر به أهل القصيم وشمال الوسطى وشمال السعوديه وكانت واضحة في الكويت وشرق السعوديه وأنباء متواترة عن هزة ارضيه خفيفة في قطر و الامارات”.

ولم يعرف حتى لحظة اعدادنا لهذا الخبر اذا ما تسببت الهزة الأرضية بأضرارٍ ماديةٍ أو خسائر في الأرواح في المناطق التي ضربتها.