ضربت والعراق مساء اليوم الأحد، كما شعر بها سكان محافظة حفر الباطن شمال شرق .

 

واكدت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للابحاث العلمية حدوث هزة ارضية شعر بها معظم سكان البلاد .

 

من ناحيته طمأن خبير التنبؤات الجوية والبيئة عيسى رمضان المواطنين والمقيمين ان الزلزال بعيد عن الاراضي الكويتي، حيث وقع بين الحدود العراقية – الإيرانية، وكان بقوة 7.2 على مقياس ريختر.

وتناقل ناشطون على “تويتر”، فيديو أظهر لحظة هروب السكان من مساكنهم إلى الشوارع بعد التي أصابت عدداً من مناطق الكويت.

وفي ، أظهر فيديو متداول لحظة وقوع الهزة الأرضية، التي اهتز بفعلها استوديو برنامج “المناورة” الذي يبث على قناة “دجلة”.

وذكر محلل الطقس والباحث في الظواهر المناخية “زياد الجهني” أن “الزلزال المدمر مركزه شمال ايران و العراق ومع ذلك شعر به أهل القصيم وشمال الوسطى وشمال السعوديه وكانت واضحة في الكويت وشرق السعوديه وأنباء متواترة عن هزة ارضيه خفيفة في و ”.

ولم يعرف حتى لحظة اعدادنا لهذا الخبر اذا ما تسببت الهزة الأرضية بأضرارٍ ماديةٍ أو خسائر في الأرواح في المناطق التي ضربتها.