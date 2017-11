لفت حسام يحيى مقدم برنامج “الهاشتاج” على شاشة “الجزيرة”، إلى ظهور شخص يمسك بورقة وهو يقف خلف المذيعة “بولا يعقوبيان” التي كانت تجري لقاء الليلة مع سعد الحريري الذي نظر لهذا الرجل بصورة مريبة، ما لفت انتباه المتابعين.

ودون “يحيى” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أرفق بها صورة توضح اللقطة التي ظهر فيها “الحريري” وهو ينظر لهذا الرجل بشيء من الريبة:”رجل ظهر بورقة خلف #بولا_يعقوبيان، نظر إليه #سعد_الحريري بهذه الطريقة.. قبل أن تخرج بولا إلى فاصل.. #لبنان”

During the interview, a man appeared behind Hariri carrying a piece of paper. pic.twitter.com/c9dwkP3tIp

— asad abukhalil (@asadabukhalil) November 12, 2017