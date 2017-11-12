لفت حسام يحيى مقدم برنامج “الهاشتاج” على شاشة “الجزيرة”، إلى ظهور شخص يمسك بورقة وهو يقف خلف المذيعة “بولا يعقوبيان” التي كانت تجري لقاء الليلة مع سعد الحريري الذي نظر لهذا الرجل بصورة مريبة، ما لفت انتباه المتابعين.

ودون “يحيى” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أرفق بها صورة توضح اللقطة التي ظهر فيها “الحريري” وهو ينظر لهذا الرجل بشيء من الريبة:”رجل ظهر بورقة خلف #بولا_يعقوبيان، نظر إليه #سعد_الحريري بهذه الطريقة.. قبل أن تخرج بولا إلى فاصل.. #لبنان”

رجل ظهر بورقة خلف #بولا_يعقوبيان، نظر إليه #سعد_الحريري بهذه الطريقة.. قبل أن تخرج بولا إلى فاصل.. #لبنان pic.twitter.com/0GVVY2Oudd — Hosam yahia (@HosamYahiaAJ) November 12, 2017

During the interview, a man appeared behind Hariri carrying a piece of paper. pic.twitter.com/c9dwkP3tIp — asad abukhalil (@asadabukhalil) November 12, 2017

ظهر شخص في الصورة الخلفية يحمل ورقة مما اضطر سعد الحريري ان يُشير له بيده ليبتعد من أمام الشاشة ومن بعدها أخذت بولا يعقوبيان فاصلا اعلانياً! #تحت_الضغط

#الحريري_مسير_مخير — ندين خليل حداد (@nadine7addad) November 12, 2017

أعلنت أغلب القنوات المحلية اللبنانية، التزامها مواقف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، الذي اعتبر أنه بسبب الغموض المستمر في وضع “الحريري” فإن كل ما يصدر عنه لا يعكس الحقيقة، وقررت عدم بث المقابلة التلفزيونية التي تجريها، اليوم الأحد، الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان، مع رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري من مكان إقامته في الرياض.

هذا وأصدرت رئاسة الجمهورية في لبنان بيان أفادت فيه أن الرئيس عون أبلغ “مراجع رسمية محلية وخارجية ، بأن هذا الغموض يجعل كل ما صدر ويمكن أن يصدر عن الحريري من مواقف أو خطوات أو ما ينسب إليه، لا يعكس الحقيقة، بل هو نتيجة الوضع الغامض الذي يعيشه بالسعودية، وبالتالي لا يمكن الاعتداد به”.