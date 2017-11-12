لفت حسام يحيى مقدم برنامج “الهاشتاج” على شاشة “الجزيرة”، إلى ظهور شخص يمسك بورقة وهو يقف خلف المذيعة “بولا يعقوبيان” التي كانت تجري لقاء الليلة مع الذي نظر لهذا الرجل بصورة مريبة، ما لفت انتباه المتابعين.

 

ودون “يحيى” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أرفق بها صورة توضح اللقطة التي ظهر فيها “الحريري” وهو ينظر لهذا الرجل بشيء من الريبة:”رجل ظهر بورقة خلف #بولا_يعقوبيان، نظر إليه #سعد_الحريري بهذه الطريقة.. قبل أن تخرج بولا إلى فاصل.. #

أعلنت أغلب القنوات المحلية اللبنانية، التزامها مواقف رئيس الجمهورية اللبنانية ، الذي اعتبر أنه بسبب الغموض المستمر في وضع “الحريري” فإن كل ما يصدر عنه لا يعكس الحقيقة، وقررت عدم بث المقابلة التلفزيونية التي تجريها، اليوم الأحد، الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان، مع المستقيل سعد الحريري من مكان إقامته في .

هذا وأصدرت  رئاسة الجمهورية في لبنان بيان أفادت فيه أن الرئيس عون أبلغ “مراجع رسمية محلية وخارجية ، بأن هذا الغموض يجعل كل ما صدر ويمكن أن يصدر عن الحريري من مواقف أو خطوات أو ما ينسب إليه، لا يعكس الحقيقة، بل هو نتيجة الوضع الغامض الذي يعيشه بالسعودية، وبالتالي لا يمكن الاعتداد به”.