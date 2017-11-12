ذكرت تقارير إعلامية لبنانية أن الفريق التلفزيوني الذي سيتولى تصوير المقابلة مع ​رئيس الحكومة​ اللبنانية المستقيل سعد الحريري​ “الليلة” التي تدل المؤشرات انه تحت الاقامة الجبريّة في الرياض, سيكون من التلفزيون السعودي، بما في ذلك المخرج والمنتج والمصورين. !

كما يشرف على الارسال والانتاج فريق تقني سعودي، حسب ما ذكر موقع “النشرة” اللبناني ولم تتمكن الإعلامية ​بولا يعقوبيان​ من ان يساعدها منتج برنامجها بل سيتولى الاشراف على الانتاج عبد الرحمن المشري، وهو مسؤول الانتاج في التلفزيون السعودي الذي سيتولى نقل الصورة من مكان اجراء المقابلة.

وأثارت العقبات التي تضعها السعودية أمام معرفة مصير سعد الحريري, جدلاً واسعاً في الشارع اللبناني الامر الذي دفع الرئيس اللبناني ميشال عون لإمهال الرياض اسبوعا كاملا حتى تكشف عن مصير الحريري قبل توجهه إلى جهات دولية.

وكانت المذيعة بولا يعقوبيان، أكدت أن الحريري اتصل بها لإجراء مقابلة تلفزيونية معها.

وقال يعقوبيان في اتصال هاتفي مع صحيفة “النهار”: “كنت في طريقي إلى أبوظبي برحلة عمل خاصة لا شأن لها بالإعلام، وحين وصلت، وجدت أن الرئيس الحريري كان قد حاول الاتصال بي، فعاودت الاتصال عليه وقال لي: “صارلك فترة بدك مقابلة، تفضلي”، فأجبته: “بالطبع”!، وهكذا تم الأمر”.

وتابعت المذيعة اللبنانية: “سأجري مع الرئيس الحريري مقابلة خاصة عبر تلفزيون المستقبل، يبدو أن الشاشات جميعها ستنقلها، ولا أؤكد بعد إن كانت ستبث الليلة أم لا، لكنني متوجهة إلى الرياض اليوم مع فريق البرنامج بغرض إجرائها”.