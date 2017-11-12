شن عدد كبير من السعوديين أغلبهم من الأساتذة والتابعين للحقل التعليمي في المملكة، هجوما حادا على وزير التعليم أحمد العيسى، ودشنوا هاشتاجا نددوا فيه بسياسات الوزير وتصريحاته التي اتهم فيها المعلم السعودي بالتقصير والفساد.

“#نرفض_العيسي_وزير_التعليم”عبر هذا الهاشتاج دونت آلاف التغريدات المهاجمة للوزير أحمد العيسى، حتى تصدر الهاشتاج “التريند” السعودي بتويتر في وقت قصير.

معلمون انتقدوا شروط “العيسى” المجحفة لقبول المعلمين الجدد.

#نرفض_العيسي_وزير_التعليم

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وزير لم يُقدم للوزارة أو المعلمين أو الطلاب نفع بل أصبح ضرر عليهم فلماذا يبقى بالمنصب؟!

لـ يكون السالفة ( عرض كتوف؟ ) 🌚 pic.twitter.com/lyqEaBxDGP — محمد بن خالد. (@siitsti1) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

بعد تصاريحه الاستفزازية ونشر تغريدات مسيئة للتشكيك في المعلم في حساب وزارة التعليم الرسمي #نرفض_العيسي_وزير_التعليم

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👈 #رتويت إذا كنت مؤيد — #حقوق_المعلم_والمعلمة (@teacher_rights) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

#نرفض_العيسي_وزير_التعليم اخر تحطيمات العيسى عدم قبول خريجات البكالوريوس والا الاشتراط في القبول ع شهادات الماجستير ربي ينتقم من كل ظالم #نرفض_العيسي_وزير_التعليم — 💕 (@ff00ffo) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

#نرفض_العيسي_وزير_التعليم للحصول على وظيفة معلم يجب عليك إحضار شهادة البكالوريوس، وشهادة الماجستير، وكفايات المعلمين، وقدرات الجامعيين، ودبلوم تربوي، ودبلوم مهني، وإحضار ما يثبت مشاركتك في غزوة الخندق ..! — خديجة الهذلي (@kadejahmh3) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

آخرون هاجموا وزير التعليم السعودي بسبب تصريحاته الغير مسئولة والتي وصفوها بـ”المستفزة” والمنفرة.

#نرفض_العيسي_وزير_التعليمٍ رفقا” يامعالي الوزير بالسراج المنير.. والعطاء المتجدد .. والنهر الجاري.. رفقا”بمعلمي الناس الخير… تحيةإجلال وتقدير لكل معلم ومعلمة 💌 — د/ فرح التويجري (@D__farih) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

#نرفض_العيسي_وزير_التعليم

اقوا تحية للاخت عبير الشهري مااعرفها بس اعجبني ردها 💪 بطله واعطته بالصميم 👌 pic.twitter.com/N1OR76cGTX — sh’k ♒ (@fayroouz) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

#نرفض_العيسي_وزير_التعليم والسبب: – اضافة ساعة النشاط.

– تشكيك في المعلم.

– الغاء الانتساب.

– الغاء مكافأة.

– هدر لمال الدولة على برامج والغاها لاحقاً.

– تفرغ للرد على منتقديه وسكت عن من انتقد المعلم.

– ضعف التوظيف رغم العجز الهائل والواضح.

– اقتراحات عشوائية وتعجيزية للعاطل. — Tariq (@formeonlytar) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

#نرفض_العيسي_وزير_التعليم

نعم نرفض العيسى وزيرا للتعليم فلم يقدم للمعلمين إلا الإحباط و التراجع للوراء من خلال تصريحاته المستفزة — نوره الشهري (@uGpGVRA5axPcNI1) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

وكان وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى قد قال في تصريحات له قبل أيام على هامش لقائه برؤساء الصحف الإلكترونية، إن قصور المعلمين في أداء واجباتهم نوع من الفساد الذي يجب التصدي له، مبينًا أن “غياب الطلاب جزء من الفساد إذا تجاوز الحدود المطلوبة”.

كما طالب بعض النشطاء عبر الهاشتاج بمحاكمة “العيسى” فضلا عن إقالته من منصبه كوزير للتعليم.

#نرفض_العيسي_وزير_التعليم

اللهم اشمله بدعوة المصطفى ﷺ : (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه )

يارب ابدلنا خيراً منه — فطوم السلطان (@fsasss14131) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

الشخص غير مناسب لوزارة التعليم من لايدعم موظفي وزارته ويساندهم ويسمع لهم لايستحق هذا المنصب من تحت يد المعلم تتخرج الاف الأجيال تهميشه يعني ضياع هذه الأجيال #نرفض_العيسي_وزير_التعليم — حصه (@fdqhgovktu) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

لانريد إعفاء العيسى فقط بل نريد

محاكمته على ظلمه للمعلمين /ت

والخريجين ومحاسبته على هدر

الميزانيه على برامج مثل فطن

وغيره الفاشله الي امر باقفالها ..#نرفض_العيسي_وزير_التعليم — فهد (@Fahad0tibe) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

واستنكر المستشار التربوي بالسعودية أحمد النجار، تصريحات وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى التي تحدث فيها عن “قصور المعلمين في أداء واجباتهم وأن ذلك نوع من الفساد الذي يجب التصدي له”.

وقال ” النجار ” في تصريحات له عبر برنامج “ياهلا” نقلتها وسائل إعلام سعودية: المعلمون يتحملون العمل في بيئة تعليمية غير مهيأة، لكنهم لا يتحملون أن يعرّض بهم الوزير بهذه الطريقة .

وأضاف: المعلمون لا يستحقون هذه اللهجة العدائية الاستفزازية التي نوجهها لهم الآن، ولا أظن أن هناك معلماً على استعداد أن يُشار إليه بإصبع الاتهام أمام الصحف ويقال (أنت فاسد لأن لديك قصورا في عملك).

وأردف: لا أعلم ما هي الحكمة من إضافة حصص للنشاط في ظل عدم وجود إمكانات وعدم تقبل الجميع لذلك، خاصة في ظل ما أحدثته من بلبلة.

يشار إلى أن “العيسى” واجه أيضا انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، في سبتمبر الماضي، بعد أن اعتبر معارضوه خطأ تم الكشف عنه في أحد كتب المنهاج السعودي، إساءة لملك سعودي راحل.

وكان الكشف عن صورة في مقرر دراسات الاجتماعيات للصف الأول الثانوي، شكل صدمة لكثير من السعوديين، الذين فاجأهم وجود مخلوق غريب بجانب الملك فيصل بن عبدالعزيز، في صورة قديمة له خلال توقيعه ميثاق هيئة الأمم المتحدة عام 1945″.

ورغم أن الوزير العيسى سارع للاعتذار عن الخطأ، وأكد سحب جميع النسخ من الطلاب والبدء بطباعة نسخ جديدة والتحقيق في القضية لمعرفة المسؤول عنها، غير أن كل تلك الإجراءات لم تخفف من حدة الانتقادات ضد الوزير الذي طالما تعرض لانتقادات مماثلة عقب عدة قرارات اتخذها ولم تلق ترحيباً كبيراً من المعلمين أو الطلاب وذويهم.

وحينها تصدر موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين السعوديين، هاشتاج (#العيسي_يسيء_للملك_فيصل) ليدخل قائمة “الترند” وسط مطالب صريحة بإعفائه من منصبه.

وأشار آخرون إلى عدة قرارات سابقة للوزير العيسى يعتبرونها تستوجب إقالته أيضًا، لا سيما أن غالبية تلك القرارات أثارت جدلاً عند صدورها، مثل إضافة ساعة يومية للدوام المدرسي تحت مسمى “ساعة النشاط”، وإعفاء مدير مدرسة بعد أن أتلف طلابه كتبهم في نهاية العام الدراسي الماضي، وإيقاف الدراسة عن بعد أو بالانتساب في الجامعات السعودية.