كشف الدكتور إبراهيم أبو ذكري، رئيس مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلامية برعاية الاتحاد العام للمنتجين العرب عن مفاجأة خلال الليلة الثقافية السعودية علي هامش مونديال هذا العام في دورته السادسة وهو غناء وصعود أول مطربة سعودية علي مسرح في تاريخ الفن السعودي بأكمله.

حيث غنت المطربة السعودية ريانا السيد، علي المسرح خلال الليلة الثقافية السعودية مجموعة من الأغاني بمشاركة المطرب فيصل العامري ويعد هذا الحدث فريد من نوعه.

وتضمنت الليلة الثقافية السعودية مجموعة من الأفلام القصيرة عن تاريخ العلاقات المصرية السعودية وعن أنشطة وزارة الثقافة والإعلام السعودي وعن أمانة الرياض وتخلل الحفل فقرات فنية سعودية لأشهر فرق التراث شعبي السعودي بالإضافة إلي الفقرات الفنية الشعرية وأقيمت الليلة الثقافية السعودية بالقاعة الكبري بجامعة القاهرة.

ومنذ وصول الملك سلمان بن عبدالعزيز للحكم، في العام 2015، واتساع سلطات نجله ولي العهد محمد بن سلمان، تشهد السعودية مظاهر عدة للتخلي عن النهج المحافظ الذي لطالما سارت عليه المملكة لعقود طويلة.

وفي تصريحات له، في أكتوبر/تشرين الماضي، أكد “ابن سلمان”، أنه يريد أن تسود بلده “نسخة أكثر اعتدالًا للإسلام”، وإنه لتحقيق ذلك سيدفع باتجاه إصلاحات اجتماعية.

وقال: “نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع التقاليد والشعوب”.

وأضاف: “نريد أن نعيش حياة طبيعية، حياة تترجم ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة (…) وهذا أمر أعتقد أنه اتخذت (في إطاره) خطوات واضحة في الفترة الماضية، وأننا سوف نقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل”.

وافتتح «مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام» فعالياته الثلاثاء، واختتمها الجمعة.

يشار إلى أن مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، يعد واحدا من أهم التظاهرات الإعلامية الفنية والثقافية بالعالم العربي، ويقيمه “الاتحاد العام للمنتجين العرب لأعمال التلفزيون”، بالتعاون مع مؤسسات رسمية وأهلية في مصر والعالم العربي.