عاود النائب الكويتي السابق عبد الحميد دشتي، الهجوم على رئيس هيئة الرياضة السعودية “تركي آل الشيخ” بعد عودته مجددا للتطاول على الشيخ الكويتي أحمد الفهد الأحمد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

ودون “دشتي” في تغريدة نشرها عبر نافذته الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”وأنتم وسعوديتكم عندنا أصغر من أصغر شيوخ بن صباح !وكفى تجاوزكم الخطوط الحمر! فأحمد الفهد شيخ بن شيخ بن صباح!أفهمت ياتركي بديت والبادي أظلم !”

وأنتم وسعوديتكم عندنا أصغرمن أصغر شيوخ بن صباح !وكفى تجاوزكم الخطوط الحمر!

فأحمد الفهد شيخ بن شيخ بن صباح!أفهمت ياتركي

بديت والبادي أظلم ! — د.عبدالحميدعباس دشتي (@adashtimp) November 11, 2017

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، قد عاد مجدداً لمهاجمة الكويتي “أحمد الفهد”، واصفاً إياه بأنه “أصغر من أن يُهدد المملكة العربية السعودية ورياضتها”، وذلك بعد هجوم مماثل في أكتوبر الماضي.

وقال “آل الشيخ” أول أمس، الجمعة، في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الرياضية السعودية: “وصلنا لمرحلة أنّكم (جماهير الأهلي) تستنجدون بأحمد الفهد على رياضة وطنكم؟ من هو أحمد الفهد؟ أحمد الفهد لم ينفع رياضة بلده حتى ينفع رياضة وطنكم أو يضرها”.

وتابع هجومه الذي وصفه نشطاء بـ”غير اللائق” ولا يخرج عن مسؤول أبدا: “أنتم وأحمد الفهد أصغر من أنكم تهددون المملكة العربية السعودية ورياضتها”.

وكان “دشتي” أيضا قد شن هجوما عنيفا على تركي آل الشيخ، في بداية أزمته مع أحمد الفهد في أكتوبر الماضي، وقال في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” حينها:”السعودي لا يستطيع أن ينتقد شيال بشت الأمير لكن تراخي وزير الخارجية وأرتجافة سمح لهم بالتطاول على سمو الأمير وعلى الكويت وأهلها”.

وأضاف في تغريدة أخرى:” السعودي السعدون تعرض للأمير والأسرة الحاكمة والكويت وكان عقاب حكومتة له تعهد شفوي ولازال يغرد ونحن نسجن47 عام بسبب دعوي أقامتها الخارجية علينا”.

وأردف قائلا: “المتخصص بتلبيس الأمراء سراويلهم وبشوتهم أصبح ينعت الكويت بأقزام أسيا… حسبي الله على اللي كان السبب”.