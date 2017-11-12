أكد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء القطري السابق، أن إمارة أبو ظبي تمارس مع قطر ما وصفه بـ”النفاق السياسي” وتأتي بالفعل وضده في آن واحد.

وأبدى “العطية” في حوار مصور له مع صحيفة “العربي الجديد” دهشته واستغرابه، من تناقضات المسؤولين في أبو ظبي الذين يتهمون قطر بدعم الإرهاب وهم في نفس الوقت يشترون من قطر كميات كبيرة من الغاز ويسددون لها مئات الملايين من الدولارات.

وقال “العطية”: “تساءلت كثيرا كيف لأبوظبي أن تتهمنا بتمويل الإرهاب وهي في نفس الوقت تشتري منا كميات كبيرة من الغاز وتسدد لنا مئات الملايين من الدولارات شهريا، هذا يدل على التناقض والانتهازية والنفاق السياسي”.

سعادة عبدالله بن حمد العطية :

إمارة أبو ظبي تمارس " النفاق السياسي "

تشتري من #قطر بمئات الملايين الدولارات الغاز وتدعي بان قطر تمول الإرهاب ! pic.twitter.com/uhGpteLe4G — عبدالرحمن القحطاني (@qahtani76) November 12, 2017

وتابع “30% من إنتاج الكهرباء في أبو ظبي يعتمد على الغاز القطري، وهذا ما يجعل أبو ظبي في موقف صعب وهي تريد أن تقنع العالم بأن قطر تمول الإرهاب وهي تشتري من قطر كميات كبرة من الغاز، وهذا نفاق سياسي ليس له أي تبرير أمام العالم “