ظهر رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري، في أول لقاء له بعد إعلان استقالته من الرياض، وقد بدى عليه الاضطراب والقلق على عكس ما اراد أن يبديه للجمهور (أنه في حالة طبيعية).

“الحريري” في لقاءه الذي بثته قناة “المستقبل” التابعة له وامتنع تلفزيون لبنان الرسمي وعدد من القنوات الأخرى في لبنان عن نقلها، قال إنه سيعود إلى لبنان خلال أيام من أجل القيام بالإجراءات الدستورية للاستقالة التي قدمها من العاصمة الرياض.

مضيفا أنه هو من كتب بيان استقالته بيده، نافياً ما تردد على أن السعودية هي من كتبت له بيان الاستقالة، وقال إن علاقته مع الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد بن سلمان متينة.

مقابلة “الحريري” كانت محل اهتمام ومتابعة كبيرة من النشطاء والسياسيين حول العالم، والذي أجمع غالبيتهم أن “الحريري” يتصنع الكلام ويبدو عليه ظروف غير طبيعية، تؤكد ما تردد حول فرض الإقامة عليه في الرياض.

التلفزيون الرسمي اللبناني وعدد من القنوات الأخرى رفضوا نقل لقاء #الحريري

وامتنع تلفزيون لبنان الرسمي بسبب الغموض الذي يكتنف موضوع “الحريري” عن إذاعة مقابلته.

وأعلنت أيضا قنوات “الجديد” و”المنار” و”NBN” و” OTV” التزامها مواقف الرئيس “عون” وقرّرت عدم بث حلقة الرئيس الحريري التي أذيعت الليلة من السعودية.

قناة "#الجديد" تعلن التزامها مواقف رئيس الجمهورية وتقرّر عدم بث حلقة الرئيس #الحريري الليلة من #السعودية — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) November 12, 2017

قناة الـ NBN قررت مقاطعة نقل المقابلة الخاصة للحريري التزاما بموقف رئيس الجمهورية https://t.co/OY2GcjI7wz #لبنان 🇱🇧 — NBN Television (@nbnlebanon) November 12, 2017

التزاماً منها ببيان رئاسة الجمهورية وبقناعاتها بأن الحريري محتجز، وبأن كرامته من كرامتنا، الotv لن تبث مقابلة الحريري هذا المساء — OTV Lebanon (@OTVLebanon) November 12, 2017

نشطاء مرتبك وكاد أن يبكي.. يظهر أنه غير قادر على الحديث بحرية!

الحريري يخرج بوجه محتقن وصوت مرتعش في مقابلة تلفزيونية معلنة يمجد فيها السعودية ويدافع عن موقفها المعادي للبنان وتهديداتها له بعد ضغوط لبنانية ودولية على الرياض لإظهار الرجل وتفنيد أنباء اعتقاله وتقييد حريته.

خروجه الآن بهذه الصورة يعني صحة ما قيل عن غيابه تماما ! — ابتسام آل سعد 18 / ديسمبر (@Ebtesam777) November 12, 2017

أتابع دولة الرئيس سعد الحريري في مقابلته الآن..

يتكلم بدون ثقة

مرتبك

يظهر أنه غير قادر على الحديث بحرية

لا استبعد أن يبكي في نهاية المقابلة — سعيد سالم الكلباني (@alkalbani2007) November 12, 2017

الحريري يبكي،،وما ادراك اذا بكى سعد،،هناك امرا جلل والله،، — الدكتورة فاطمة الوحش (@fatimaalwahsh) November 12, 2017

رئيس الوزراء اللبناني #سعد_الحريري

في مقابلة .. متناقضة ومضطربة

يظهر حالة الخوف لدرجة أنه دمع وكاد ان يبكي#السعودية_تعتقل_الحريري pic.twitter.com/B9kgFczAyk — يحيى الجنيد . Y .E (@Y_A_________G) November 12, 2017

اتضامن مع #سعد_الحريري

الحريري اسير يبكي حين سال

عن رغبته في العودة الى لبنان

اللعنة على ال سعود — جمال البحري albahri (@albhri4u) November 12, 2017

#تحت_الضغط

عندما يبكي الرجل، فاعلم ان هموم العالم اثقلت كاهله..

دموع #سعد_الحريري اختصرت كل الحكاية — ➰Abbaşs çhbib➰🇱🇧 (@ChbibAbbass) November 12, 2017

شاهد “الحريري” وهو يكاد يبكي عند حديثه عن لبنان والعودة

آخرون أكدوا أن دموع “الحريري” فضحت كل شيء وأصبح الأمر واضح للأعمى، مهما صرح (مجبرا) على أنه قدم استقالته بحريته ومهما ادعى أنه حر وليس تحت الإقامة الجبرية.

المقابلة!!

وجهُهُ يعلوه إرهاقٌ وحُزْنٌ عميق،

هو يحاول التماسُك،

خانتهُ عيناهُ وكادت تفيض بالدمع!

سعد الحريري مخطوف،

أيُّ كلام آخر هو محض هراء!! — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) November 12, 2017

دموع #سعد_الحريري ليست دموع هذه اللحظة.. بل هي دموع الشاب الذي قتلوا أباه ثم أجبروه على زيارة القاتل وعناقه.. هي دموع من ورث عباءة ثم سمح للجرذان بقضم أطرافها وتمزيقها.. هي دموع من لم يعد لديه من وسيلة للحضور سوى التهديد بالغياب!#دموع_سعد_الحريري تقول ما لم تستطع الاستقالة قوله! — ماهر شرف الدين (@mahersharafeddi) November 12, 2017

طيب يا سعد الدين الحريري

ليه ما تسافر جنيف أو فيينا أو برلين بكرة عشان يعرف شعبك أنك حر مش سجين ومش مجبر على الاستقالة على مزاج محمد بن سلمان؟ — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) November 12, 2017

ولم يخفي آخرون تعاطفهم مع “الحريري”

دمعتك غالية دولة الرئيس وغصّتك عزيزة عقلوبنا #سعد_الحریري — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) November 12, 2017

انا متعاطفة جدا مع #سعد_الحریري!

الغصة بتحكي كل شي.. #غصة_رئيس_الحكومة_الرهينة — Josephine Deeb (@josephinedeeb) November 12, 2017

دموعك سعد الحريري بتسوى الدني😢😢😢😢😢 — Imane Ibrahim (@ImaneIbrahim1) November 12, 2017

وشهدت العلاقات الأخيرة بين السعودية ولبنان توترا كبيرا، على خلفية إجبار السعودية لسعد الحريري على الاستقالة من منصبه كرئيس للحكومة، ووضعه تحت الإقامة الجبرية في الرياض.

واشتدت الأزمة عقب تصريحات السعودية التي صعدت فيها ضد إيران، وأعلنت الحرب على لبنان بزعم محاربة حزب الله المدعوم من إيران.

وأكد رئيس لبنان العماد ميشال عون، في تصريحات له اليوم، على مضمون البيان الذي صدر أمس عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، حول الظروف الغامضة والملتبسة التي يعيش فيها رئيس مجلس الوزراء المستقيل سعد الحريري في الرياض منذ يوم السبت الماضي، والتي أشار إليها أيضاً عدد من رؤساء الدول الذين تناولوا هذا الموضوع خلال الأيام الماضية.

واعتبر “عون” أن هذه الظروف وصلت إلى درجة الحد من حرية ” الحريري” وفرض شروط على إقامته وعلى التواصل معه حتى من أفراد عائلته.

وأضاف:”هذه المعطيات تجعل كل ما صدر وسيصدر عن الحريري من مواقف أو ما سينسب إليه، موضع شك والتباس ولا يمكن الركون إليه أو اعتباره مواقف صادرة بملء إرادة رئيس الحكومة”.. حسب وصفه.