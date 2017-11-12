شنت السفيرة الأمريكية السابقة في الدوحة، دانا شيل سميث، هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي وصفته بـ”الملك المستقبلي”، مضيفة أنه لا يمكن لأمريكا دعم شخص لا يبالي باستقرار المنطقة وبنيتها الأمنية.

ودونت “سميث” في تغريدة لها بتويتر عبر حسابها الرسمي وفقا لما رصدته (وطن) معلقة على الأحداث الدائرة بالسعودية:”يجب أن نوضح أنه لا يمكننا دعم ملك مستقبلي لا يبالي باستقرار المنطقة وبنيتها الأمنية”

مضيفة “كان ينبغي علينا أن نقول ذلك منذ اللحظة التي دمرت فيها السعودية مجلس التعاون الخليجي.”

And we should make clear that we cannot support a future King who disregards stability and wider security architecture. We should have said that the moment Saudi destroyed the GCC. https://t.co/gWdSlrOaUk — Dana Shell Smith (@AmbDana) November 11, 2017

وكانت السفيرة الأمريكية السابقة في الدوحة، دانا شيل سميث، قد غردت قبل ساعات أيضا مشيدة بالروح المعنوية المرتفعة للشعب القطري والمقيمين على حد سواء في مواجهة الحصار المفروض على قطر منذ حزيران/يونيو الماضي.

وقالت “سميث” في التغريدة التي رصدتها “وطن”:” من الجميل العودة إلى بيتي الثاني قطر . ما ادهشني هو الروح المعنوية العالية للشعب القطري المواطنين والمقيمين على حد سواء. بالفعل مطوعين الصعايب”.

وكانت “سميث” المتواجدة حاليا في قطر قد اعلنت قبل أيام عن توجهها إلى الدوحة كزائرة، قائلة في تغريدة لها: “في الطريق الى #دوحة_الخير ك زائرة ل #قطر لمدة ايام”.

وكانت السفيرة الأمريكية في قطر قد اعلنت منتصف يونيو/حزيران الماضي، أنها ستغادر منصبها في الدوحة في خضم أسوأ أزمة دبلوماسية تعصف بحلفاء الولايات المتحدة الخليجيين منذ سنوات.

وكتبت السفيرة دانا شيل سميث على تويتر قائلة: “أنهي هذا الشهر ثلاث سنوات من العمل كسفيرة للولايات المتحدة في قطر. كان ذلك أكبر شرف في حياتي، وسأفتقد هذا البلد الرائع″.