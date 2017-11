شنت السفيرة الأمريكية السابقة في الدوحة، دانا شيل سميث، هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي وصفته بـ”الملك المستقبلي”، مضيفة أنه لا يمكن لأمريكا دعم شخص لا يبالي باستقرار المنطقة وبنيتها الأمنية.

ودونت “سميث” في تغريدة لها بتويتر عبر حسابها الرسمي وفقا لما رصدته (وطن) معلقة على الأحداث الدائرة بالسعودية:”يجب أن نوضح أنه لا يمكننا دعم ملك مستقبلي لا يبالي باستقرار المنطقة وبنيتها الأمنية”

مضيفة “كان ينبغي علينا أن نقول ذلك منذ اللحظة التي دمرت فيها السعودية مجلس التعاون الخليجي.”

And we should make clear that we cannot support a future King who disregards stability and wider security architecture. We should have said that the moment Saudi destroyed the GCC. https://t.co/gWdSlrOaUk

