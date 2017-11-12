استنكر السياسي المصري البارز الدكتور وائل قنديل، تصريحات رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري التي أدلى بها الليلة، مشيرا إلى أنه حديثه عن علاقته معولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعد بمثابة “انتحار سياسي”.. حسب وصفه.

ودون “قنديل” في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) تعليقا على تصريح سعد الحريري: يحسدونني على علاقتي بمحمد بن سلمان، وحين أعود للبنان سأفعل مثله في محاربة الفساد، ما نصه: “هذا التصريح بمثابة انتحار سياسي للحريري”

سعد الحريري: يحسدونني على علاقتي بمحمد بن سلمان، وحين أعود للبنان سأفعل مثله في محاربة الفساد.

هذا التصريح بمثابة انتحار سياسي للحريري. — wael kandil (@waiel65) November 12, 2017

وأكد السياسي المصري المعارض، أن النتيجة الوحيدة التي خرج بها من حوار سعد الحريري هي “أنه على قيد الحياة”.

النتيجة الوحيدة التي خرجت بها من حوار سعد الحريري أنه على قيد الحياة. — wael kandil (@waiel65) November 12, 2017

وتابع “من أخلاقيات العمل الإعلامي عدم الاعتداد بما ينشر من آراء على لسان المصادر في ظروف غير طبيعية، كالسجناء والأسرى والمخطوفين والمحتجزين.”

من أخلاقيات العمل الإعلامي عدم الاعتداد بما ينشر من آراء على لسان المصادر في ظروف غير طبيعية، كالسجناء والأسرى والمخطوفين والمحتجزين. — wael kandil (@waiel65) November 12, 2017

واختتم “قنديل” سلسلة تغريداته قائلا:”في نهاية المقابلة، سعد الحريري: راجع على لبنان خلال يومين أو ثلاثة، بدنا نشتغل ونشمر عن سواعدنا.يعني مستقيل أم لا؟ هناك تناقض بين البداية والنهاية.”

في نهاية المقابلة، سعد الحريري: راجع على لبنان خلال يومين أو ثلاثة، بدنا نشتغل ونشمر عن سواعدنا.

يعني مستقيل أم لا؟

هناك تناقض بين البداية والنهاية. — wael kandil (@waiel65) November 12, 2017

وأكد رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، في المقابلة التلفزيونية التي أجرتها معه، اليوم الأحد، الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان،من مكان إقامته في الرياض. أن قرار استقالته من منصبه جاء من أجل حرصه على مصلحة لبنان.

وقال: “استقالتي كانت لمصلحة لبنان، وسأعود للبنان قريبا”.

وعن وضعه الحالي في السعودية، أجاب “أنا في السعودية حر وأستطيع السفر لو أردت، ولكنني أيضا أهدف لحماية حياتي وضمان أمني الشخصي”.

وتابع الحريري “أعرف أنه يتعين على دستوريا الذهاب لرئيس الجمهورية وتقديم استقالتي، ولكنني هدفت للقيام بصدمة إيجابية للشعب اللبناني للتنبيه بما يواجه بلادنا من تحديات”.

وظهر “الحريري”، في لقاء الليلة وقد بدى عليه الاضطراب والقلق على عكس ما اراد أن يبديه للجمهور (أنه في حالة طبيعية)، ولفت هذا انتباه الكثير من المتابعين والنشطاء.