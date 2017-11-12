باعتباره نذير شؤم، عبر مغردون على موقع التدوين المصغر” تويتر” عن تضامنهم التام ودعواته بأن ينقذ الله المغرب، وذلك على إثر مباركة الفنان الإماراتي حسين الجسمي للمغرب بعد تأهلها لمونديال “روسيا “2018” بعد فوزها على منتخب كوت ديفوار بهدفين دون رد.

وفور تأهل المغرب للمونديال غرد “الجسمي” عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” بعلم المغرب وصورة قلب، تعبيرا عن فرحته بفوز المنتخب المغربي وتأهله.

🇲🇦 ♥️ — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) November 11, 2017

وأشعلت تغريدة الفنان الإماراتي تعليقات موقع التدوين المصغر “تويتر” تندراً على إصراره على نحس المنتخب المغربي، خاصة بعد تغريدته التي علق فيها على استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والتي اضطر إلى حذفها عقب حملة هجوم ساخرة منه، بعد ان وصل الحال بالأزمة اللبنانية إلى ما هي عليه الآن.

ناري ناري يا رب تحفظ المغرب يا رب

الله يرحم والديك لا اغني على المغرب و لا تسأل امحيه من الخارطة بليييز

خليهم يفرحون لو بس شوي 😭😭😭 — ود (@ouidadmakhbelha) November 11, 2017

😂😂😂😂😂

وداعا يا مغرب — Max 🇮🇶🇸🇾🇵🇸 (@I_F_Pal) November 11, 2017

عاجل سقوط الطائرة المغربية ،أثر خلال فني ،بعد تغريدة إحداهم 😂😂😂 — Abdo Bekas (@AbdoBekas) November 11, 2017

باي باي المغرب نستودعكم الله 😂😂 — شاهين (@shsqatar92) November 11, 2017

ضاع مستقبل منتخب المغرب . 😂😂😂😂😂 — ضياء (@Hajdhia) November 11, 2017

البوبمه حاطه علم المغرب الله يستر عليكم يااهل المغرب هذا عينه والخراب الله يستر👊🏽👊🏽👊🏽👊🏽 — ahmed Ali (@alabdullahqatar) November 11, 2017

ايوة كدا ي جسمي ايهم عالي هاتهم الارض — Sameh bakkas (@SamehBakkas) November 11, 2017

وكان “الجسمي” قد اضطر إلى حذف تغريدته حول لبنان والتي قال فيها: “حبة من ترابك بكنوز الدني #لبنان” بعد أن لقيت موجة هجمات كبيرة من قبل متابعيه، متهمين الجسمي بأنه “النحس” الذي سيتسبب بخراب لبنان بسبب تغريداته التي تشهد علامات استفهام بشكل دائم بحسب توصيف البعض.

ويبدي الشارع العربي تخوفاً وتندراً حيال تغريدات وأغاني الفنان الإماراتي المرتبطة بالكوارث والمآسي التي تعقب الأغاني والتغريدات، حيث نشر سابقاً قبل اشتعال فندق “العنوان” في دبي تغريدة جاء فيها، “اليوم دبي ستكون مضيئة بالألعاب النارية”، كذلك ربط الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي تغريدات الجسمي وأغانيه، بعدد من الأمور التي طالت الوطن العربي، ومنها انهيار رافعة الحرم وموت الحجاج في السعودية، وحدوث مشاكل أمنية في مصر وليبيا وفرنسا، وحتى في انهزام نادي برشلونة وغيرها.