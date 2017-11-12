تزامناً مع حملة الإعتقالات الأخيرة في السعودية، والتي بدأها ولي العهد محمد بن سلمان، بحقّ أمراء ووزراء ورجال أعمال أثرياء، بدعوى مكافحة الفساد، طرح عدد من المتابعين تساؤلاتٍ عدّة حول آل سعود تحديدً، والسعودية بشكلٍ عام.

ونشر موقع BBC إجابةً على سبعةٍ من أبرز تلك الأسئلة وهي على النحو التالي:

**هل آل سعود من قريش وما هو أصلهم؟

ليسوا من قريش وليسوا من الحجاز أساسا، ويقول عبد الله بن عبد المحسن التركي في موسوعته ” الملك عبد العزيز آل سعود أمة في رجل” إنه في القرن الخامس عشر الميلادي انتقل “مانع بن ربيعة المريدي”، جد آل سعود، بأسرته من مكان قرب القطيف إلى وادي حنيفة، حيث منازل قبيلته، وهي إحدى قبائل ربيعة القديمة في المنطقة، وكانت تحكم حواضر المنطقة الواقعة على ضفاف وادي حنيفة. ويستمد آل سعود تسميتهم من اسم جدهم “سعود بن محمد بن مقرن”.

**كيف تأسست المملكة السعودية بشكلها الحالي؟

المملكة الحالية ليست أول دولة سعودية، ويقول عثمان بن عبد الله بن بشر في كتابه “عنوان المجد في تاريخ نجد” إن الدولة السعودية الأولى انهارت في أوائل القرن التاسع عشر على يد محمد علي حاكم مصر آنذاك، وانهارت الثانية على يد آل الرشيد حكام حائل في نهاية نفس القرن لينتقل آل سعود من عاصمتهم الرياض إلى الكويت وفي أوائل القرن العشرين تحرك الأمير “عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود” على رأس حملة صغيرة من ستين رجلا من أقاربه وأنصاره صوب الرياض لينجح في السيطرة عليها، فبايعه أهلها في 15 يناير/كانون ثاني 1902 ثم سيطر على معظم نجد في 1904 وفي عام 1921 دخل حائل وضم الإحساء من العثمانيين عام 1913 ثم ضم عسير عام 1921 وفي عام 1924 دخل مكة ليضم كل الحجاز في العام التالي.

**من هم السديريون؟

“السديريون” هو مسمى يطلق على سبعة من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري، التي تنتمي إلى هذه القبيلة.

وكان الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز هو أول السديريين الذين تولوا الحكم في المملكة، حيث تولى مقاليد الحكم في 13 يونيو/حزيران 1982 ، وكذلك الملك سلمان فضلا عن الأمراء سلطان وعبد الرحمن وتركي ونايف وأحمد.

**كيف يتم اختيار ملك السعودية وولي عهده؟

يتم الاختيار من خلال هيئة البيعة التي تأسست عام 2006 ، وتتشكل هيئة البيعة من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وأحد أبناء المتوفي منهم أو المعتذر أو العاجز بموجب تقرير طبي، بالإضافة على عضوين يعينهما الملك، أحدهما من أبنائه، والآخر من أبناء ولي العهد.

**كم عدد أبناء الملك سلمان؟

الملك سلمان لديه 13 من الأبناء وهم بالترتيب الأمراء فهد (متوفي)، وسلطان (رئيس هيئة السياحة)،و أحمد (متوفي)، وعبد العزيز، وفيصل، والأميرة حصة (أستاذة بالجامعة)، ومحمد (ولي العهد)، وتركي (رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق)، وخالد (سفير السعودية في واشنطن)، ونايف، وبندر (مصور)، وراكان، وسعود.

**من هو الأمير وليد بن طلال؟

الوليد بن طلال أحد أبرز وأشهر رجال الأعمال السعوديين عالميا وله استثمارات في العديد من أشهر الشركات والمؤسسات المالية المرموقة مثل ميكروسوفت وآبل. وهو بن أخ الملك سلمان وابن عم ولي العهد الحالي ولم يشغل اي منصب في بلاده او يلعب دورا سياسيا.

وذكر اسم الوليد بن طلال في عداد الذين اعتقلوا في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. ولد في العاصمة السعودية الرياض، لأم لبنانية وأب سعودي عام 1955. وهو حفيد الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية وجده لأمه هو رياض الصلح رئيس أول حكومة استقلال في لبنان. ودرس الوليد العلوم الإدارية والاقتصادية في ولاية كاليفورنيا، ودخل اسمه ضمن مؤشر بلومبيرغ لأصحاب المليارات عام 2014، وتم تصنيفه في صدارة قائمة أقوى 100 رجل أعمال عربي.

**لماذا تمت الاعتقالات فى هذا الوقت بالتحديد؟

يقول سعود المعجب النائب العام للمملكة العربية السعودية إن 100 مليار دولار على الأقل (76 مليار جنيه استرليني) قد أسيء استخدامها من خلال الفساد الممنهج والاختلاس في العقود الأخيرة مشيرا إلى إن 199 شخصا احتجزوا للاستجواب في إطار حملة شاملة لمكافحة الفساد،فيما يقول فرانك غاردنر مراسل بي بي سي للشؤون الأمنية إن ولي العهد يرمي إلى إرسال رسالة، مفادها أن الطريقة القديمة لممارسة الأعمال التجارية لم تعد مقبولة، وأن السعودية بحاجة إلى الإصلاح والتحديث، من أجل أن تبقى كدولة ناجحة في القرن الحادي والعشرين. وترغب الحكومة، التي يرأسها بن سلمان، في أن تضع يدها على بعض الأصول المالية الخاصة خارج البلاد، التي يقدرها البعض بإجمالي 800 مليار دولار.