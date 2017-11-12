أظهرت عدة مقاطع فيديو لحظة حدوث الزلزال الذي ضرب مدن العراق مساء الأحد، وأوقع بحسب حصيلةٍ أولية 4 قتلى فيما أصيب نحو 100 آخرين.

وانتشرت عديد الفيديوهات التي وثّقت لحظة حدوث الزلزال، كان بعضها خلال برامج تلفزيونية على قنواتٍ عراقيّة محلية، وفيديوهاتٍ أخرى وثقها مواطنون، وكاميرات مراقبة في محلاتٍ تجارية ومقاهٍ.

#هزه_ارضيه_بالكويت لحظة وقوع الهزه الارضيه مباشر على قناة الشرقيه pic.twitter.com/UQ38KW3Sqq — خوخ (@l1255l) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

وأظهرت صور حجم الدمار الذي تسبب به الزلزال في مناطق متفرقة بالعراق.

صور أوليه متداوله من #العراق بعد الزلزال العنيف pic.twitter.com/PjyvwHkaHR — فهد الجهني (@F__A_H_A__D) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧

ونقل التلفزيون الرسمي العراقي، إن هزة أرضية ضربت محافظات السليمانية وأربيل والموصل والأنبار وديالى وبغداد، وصلت إلى 7.5 على مقياس رختر.

وذكر مركز الزلازل الأمريكي، أن زلزال مصدره مدينة حلبجة في إقليم كردستان العراق وصلت قوته إلى 7.5 وتأثرت بها محافظات عراقية أخرى منها العاصمة بغداد، وامتد إلى تركيا وإيران والسعودية والكويت.

وفي إيران، أكد التلفزيون الرسمي أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب كثيرون في بلدة “قصر شيرين” غرب إيران بعد أن وقع زلزال بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية اليوم الأحد.‎

وأفادت وكالة “إيسنا” للأنباء أن السكان في مناطق عدة، بينها أراك وزنجان والاهواز وتبريز وبلدات أخرى في غرب البلاد، شعروا بالهزة.

وقال مسؤول في الهلال الأحمر المحلي للتلفزيون إن خطوط المياه والكهرباء انقطعت في بعض القرى والمدن في إقليم كرمانشاه غرب ايران، مشيرا الى ان السكان خرجوا إلى الشوارع، خوفا من الهزات الارتدادية”.

يشار الى ان منازل كثيرة في المناطق الريفية في الإقليم مصنوعة من الطوب اللبن الذي يعرف عنه أنه ينهار سريعا في البلد المعرض للزلازل.

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