في قرار جديد مثير للجدل وفي آخر “افتكاسات” ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعلنت سلطات المملكة متمثلة في وزارة الثقافة والإعلام منع تدوين لقب “شيخ” في بطاقات دعوات الزواج، وتم إرسال أوامر للمطابع بهذا القرار.

وأفادت الوزارة، أنه لا يتم منح اللقب في البطاقات، إلا في حالة أن يكون الداعي من شيوخ القبائل المعتمدين من وزارة الداخلية، أو من شيوخ الدين بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.

ونوهت على المطابع، بعدم تدوين لقب “شيخ” في بطاقات الدعوات، ما لم يثبت صاحب الدعوة ذلك بوثيقة رسمية، أو إحضار موافقة رسمية من إدارة المطبوعات في الوزارة.

وأثار القرار سخرية السعوديين بتويتر، متهمين النظام بـ”السطحية” ومتسائلين: هل حلت الحكومة مشاكل الشعب الأساسية من بطالة وفقر وجوع حتى تلتفت لمثل هذه التوافه؟

شيخ تطلق على كبير السن .

لهدرجة من التفاهه وصلت فيكم تحظرون مثل هذه الألقاب .

والله لو سويت بطاقة لطبع قدام اسمي شيخ وقدام اسم ابو وجدي شيخ ..

ماهي حكر لحد وصلت فيكم توافه الأمور لالقاب ؟!

شوفو الشيلات العنترية والعنصرية وتوافه اعلامكم وبعدين نشوف لقب شيخ — MEZOO7 (@Only_force) November 12, 2017

لقب لا يوجد له قداسه هم قالوا شيخ ولم يقولوا نبي الله ح — فواز (@fawaz_fawaz) November 12, 2017

و ليش لا !

قِلة مشاكل بالبلد عشان تلتفتون لـ منع ستيني مسكين من حمل لقب شيخ في بطاقة دعوة فقط ! — أميره ❣ (@amirh0702) November 12, 2017

اليوم قال هذا الشخص ان وزارة الاعلام تمنع كتابة " الشيخ " على بطاقات الدعوة للافراح .!

انتهت قضايانا ولم يعد لدينا سوى منع كتابة لقب شيخ !! — أبو لمبه التنويري (@famazamaf) November 12, 2017

وكانت وزارة الثقافة والإعلام، وجهت في وقت سابق، تعميما لوسائل الإعلام، بعدم منح لقب “شيخ” على من لا يستحقه، سواء كان ذلك في الأخبار أو الإعلانات.