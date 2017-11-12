تعليقا على سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقراراته “الصبيانية” المتهورة، قال الأكاديمي الإماراتي المعارض الدكتور سالم المنهالي إن “ابن سلمان” يخوض ما وصفه بـ “المغامرة” الكبيرة المحكومة بالفشل.

ودون “المنهالي” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”يخطط #محمد_بن_سلمان لمغامرات كبيرة دون ثقل حقيقي ووعي سياسي وبلا رضا شعبي وعربي واسلامي. تلك مغامرات محكومة بالفشل”

يخطط #محمد_بن_سلمان لمغامرات كبيرة دون ثقل حقيقي ووعي سياسي وبلا رضا شعبي وعربي واسلامي. تلك مغامرات محكومة بالفشل — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) November 12, 2017

ويسعى “ابن سلمان” للقفز على العرش وتثبيت أقدامه، ولأجل ذلك اتخذ عدد من القرارات “المتهورة” التي اعتبرها محللون مجازفة كبيرة ومخاطرة قد تكون “المسمار” الأخير في نعش آل سعود.

وكان أخطر ما قام به ولي العهد السعودي بعد حملة الاعتقالات التي شنها ضدد عدد من الدعاة والمعارضين أمثال سلمان العودة وعوض القرني، هو قيامه في خطوة جديدة (لم يتوقعها أحد) بتنفيذ حملة اعتقالات أخرى موسعة.

ولكن هذه المرة كان “صيد” ابن سلمان هو أبناء عمومته من الأمراء على رأسهم متعب بن عبدالله رئيس الحرس الوطني الذي أقصاه من منصبه، والوليد بن طلال الشخصية الإمبراطورية في المملكة والعالم، وعدد آخر من المسؤولين الكبار والشخصيات البارزة في الدولة.

وكانت صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية، قالت في تقرير لها، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يهجز نفسه ليكون ملكا نهاية الأسبوع الجاري، فيما نقلت وكالة “رويترز” عن “متعاملين”، أن النفط صعد بفعل عوامل من بينها شائعات بأن العاهل السعودي الملك سلمان سيتنازل عن العرش لولي العهد محمد بن سلمان قريباً.